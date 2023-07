Apesar de todas essas dúvidas e do receio de um atentado, os organizadores garantem que não existe Plano B (que consistiria em fazer a cerimônia "à moda antiga", no Stade de France). Como prova disso, Paris-2024 realizou em um barco a festa de apresentação da tocha olímpica, nesta terça, com a presença do tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros, o jamaicano Usain Bolt. Também foi inaugurado um relógio com a contagem regressiva para a abertura, na beira do rio e embaixo da Torre Eiffel.