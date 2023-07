Pista de atletismo é inaugurada em São Paulo, e campeã olímpica Maurren Maggi celebra: ‘Nível internacional’

A Escola Superior de Educação Física da Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizada no Canindé, reinaugura nesta quarta-feira (26), a pista de atletismo para treinamentos e competições oficiais. O evento é aberto ao público e contará com a presença do Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e a campeã olímpica Maurren Maggi.