Embora as obras das instalações esportivas não estejam atrasadas, há um temor de que o valor de investimento previsto no orçamento seja estourado. O chefe do comitê organizador local, Tony Estanguet, afirma que serão gastos 4,4 bilhões de euros em construções, sendo 96% deste valor financiado pela iniciativa privada. No entanto, a imprensa francesa informa que o valor pode ficar entre 6 e 8 bilhões de euros.