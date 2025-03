Quanto os brasileiros faturaram no UFC 313? Veja valores

O UFC 313, realizado no último sábado (8) em Las Vegas, contou com a participação de oito brasileiros no card. O principal destaque foi Alex Poatan, que perdeu para Magomed Ankalaev, além de Maurício Ruffy, que brilhou com um nocaute espetacular sobre King Green. Mas, afinal, quanto os brasileiros faturaram no evento?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Alex Poatan: maior bolsa do evento 💵🏆

Mesmo com a derrota, Alex Poatan foi o lutador mais bem pago do UFC 313. O brasileiro teve uma bolsa garantida de US$ 1 milhão (R$ 5,8 milhões), além de cerca de US$ 42 mil (R$ 243 mil) em patrocínios.

Além disso, Poatan também recebe uma porcentagem das vendas de pay-per-view (PPV), o que pode elevar seus ganhos para US$ 3 milhões (R$ 17,4 milhões). Se os números do PPV forem altos, sua premiação pode chegar a US$ 3,5 milhões (R$ 20,3 milhões).

continua após a publicidade

Maurício Ruffy: bônus de US$ 50 mil 🚀🥊

O outro grande nome brasileiro da noite foi Maurício Ruffy, que venceu King Green com um lindo chute rodado no primeiro round. A performance rendeu a ele um bônus de US$ 50 mil (R$ 290 mil), além do salário base de US$ 30 mil (R$ 174 mil).

Outros brasileiros no card

Além de Poatan e Ruffy, outros seis brasileiros entraram no octógono no UFC 313. Os valores recebidos por cada um ainda não foram divulgados, mas o evento mostrou a força do Brasil no MMA.

continua após a publicidade

Com um dos maiores nomes da atualidade e uma nova geração surgindo, os brasileiros seguem sendo protagonistas no Ultimate Fighting Championship (UFC).