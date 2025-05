A trilogia de Dustin Poirier com Max Holloway está marcada para o UFC 318, em Nova Orleans (EUA), e marcará a despedida do americano dos octógonos. No entanto, outro membro da família chamou a atenção da internet: Glenn Poirier. O primo do peso-leve do Ultimate viralizou após nocautear um cliente, enquanto trabalhava em uma pizzaria. Veja o vídeo abaixo:

Histórico do confronto

O primeiro encontro dos lutadores ocorreu no UFC 143, em fevereiro de 2012. Na ocasião, Holloway, com apenas quatro lutas no cartel, fazia sua estreia na organização como um substituto de última hora para Poirier, que já escalava o ranking dos pesos-pena.

O americano finalizou Max no primeiro round. A revanche veio sete anos depois, no UFC 236, valendo o cinturão interino dos pesos leves. Na ocasião, Holloway dificultou mais a vida do americano, que "só" triunfou na decisão unânime dos juízes (triplo 49-46).

Aposentadoria de Dustin Poirier

Após ser finalizado por Islam Makhachev, no UFC 302, Dustin Poirier anunciou que a próxima luta seria a sua despedida dos octógonos. O americano, de 36 anos, possui uma das carreiras mais condecoradas da história da Ultimate. Atleta da organização desde 2011, o norte-americano conquistou 22 vitórias, sendo 15 pela via rápida, e bateu atletas icônicos como Conor McGregor (duas vezes), Michael Chandler, Justin Gaethje e Eddie Alvarez.