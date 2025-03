André Lucas Dodero se destacou mais uma vez e conquistou a medalha de bronze no International Masters Bremen. Esta competição, que ocorreu nos dias 21 e 22 de março, representou a primeira participação internacional de judocas do Brasil no ano, atraindo atletas de destaque da base do judô mundial. Vale destacar que o brasileiro de 15 anos entrou no tatame sete vezes e conseguiu seis vitórias no torneio sub-18 na Alemanha.

- Eu estou muito feliz em poder competir com grandes atletas brasileiros e do exterior, ainda mais por conseguir uma medalha representando meu país. Agradeço a Deus, sempre em primeiro lugar, ao apoio da minha família, do meu time e dos apoiadores, essenciais para eu continuar fazendo o meu melhor, em busca dos melhores resultados sempre - celebrou André Lucas.

André Lucas e a classificação internacional

A classificação do atleta veio após vitória importante em torneio de judô no Brasil. André se destacou ao ser campeão do Meeting Nacional de judô na categoria Cadete Masculino Ligeiro no início de 2025. Assim, o jovem atleta sul-mato-grossense representou o país na competição internacional ao competir na categoria cadete para judocas de até 55 quilos.

Conheça o judoca brasileiro

André Lucas Dodero se destaca com uma potência em ascensão no esporte. Com exclusividade ao Lance!, o atleta de 15 anos relatou o seu início na luta, revelou suas inspirações e contou as expectativas para o torneio, além de celebrar a nova conquista internacional.

Os primeiros passos de André Lucas no esporte foram dados ainda na escola, aos 7 anos, quando começou a praticá-lo como atividade extracurricular. O que começou como uma brincadeira se transformou em uma escolha de caminho para a vida: o judô.

Com apenas 15 anos, André Lucas estava inscrito na categoria sub-18 e competirá com atletas de 17 anos. Apesar de ainda jovem, sua preparação é intensa, envolve treinos e estudo, destacado por ele como de grande importância nesta caminhada no esporte. O judoca não deixou de celebrar, além da conquista, o apoio da cadeia importante de pessoas que o cercam, como treinadores, a equipe e sua família.

