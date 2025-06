O’Malley chama Dvalishvili de maior peso galo após nova derrota no UFC

O segundo revés de Sean O'Malley diante de Merab Dvalishvili aconteceu no último domingo (8), em Newark (EUA), na luta principal do UFC 316. Após o confronto, o americano publicou um vídeo em seu canal no YouTube, no qual comentou o resultado ao lado do treinador Tim Welch. Na análise, ele destacou a força do oponente e a diferença em relação à primeira luta entre eles.

O’Malley reconheceu a evolução de Dvalishvili e declarou que o atual campeão é o maior atleta da história da divisão. A declaração reforça o impacto das derrotas na trajetória do americano, que agora avalia os próximos passos na carreira.

— Foi estranho. Porque eu não senti que seria apertado. Achei que ele estivesse amarrando na posição, como ele faz, e ficou apertado do nada. Eu fiquei tipo: ‘Oh, m*’. Não percebi quanto tempo faltava. Gostaria de ter ficado mais na minha guarda, ao invés de tentar levantar e fazer alguma coisa. Sem desculpas. Ele parecia forte da última vez, mas dessa vez ele estava assustadoramente forte. Ele é o maior peso galo de todos os tempos — afirmou.

Merab Dvalishvili derrotou Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

Com duas derrotas seguidas para Merab Dvalishvili, Sean O’Malley vê seu futuro no peso galo do UFC em situação incerta. Mesmo que consiga retomar a sequência de vitórias, o ex-campeão pode ter dificuldade para reconquistar uma disputa de cinturão enquanto o georgiano seguir como dono do título. Uma possível mudança para o peso leve aparece como alternativa.

Sean O'Malley no UFC 316 (Foto: Elsa/AFP)

