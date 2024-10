McGregor afirma que Alex Poatan é um adversário perigoso para Jon Jones no UFC

Conor McGregor, fora de ação desde 2021 e sem data para retornar ao UFC, classificou Alex Poatan como luta perigosa para Jon Jones, em uma entrevista ao canal do Youtube “The Schmo”. O irlandês tratou o hipotético combate entre o brasileiro e o norte-americano e defendeu as chances do brasileiro de sair com a vitória por conta de sua qualidade na trocação e do seu poder.

Alex é campeão dos meio-pesados (93kg), enquanto o americano se encontra no topo do peso-pesado. Mesmo que a relação entre os atletas seja boa, o que dificulta a chance do duelo sair do papel, Conor expressa o interesse de ver Poatan se aventurar no peso-pesado para desafiar Jones, aprontados por todos como o maior lutador da história do esporte. Inclusive, o brasileiro já deixou claro que deve subir de categoria no futuro.

— Eu acho que ele também representa muitos problemas para Jones. Esse é um estilo perigoso para Jones. Mas é uma luta decente para ele, porque ele não é tão grande. Jones é novo nos pesados. Ele teve uma boa luta contra Gane, mas ainda não foi testado nos pesados e tenho certeza de que no fundo de sua mente ele tem esse pensamento, 'Alguns desses caras são realmente grandes'. Alex é legal, mas ainda é uma luta perigosa. Eu ficaria muito animado para ver essa luta acontecer, com certeza — afirmou McGregor.

McGregor no UFC 205 (Foto: MICHAEL REAVES / AFP)

McGregor é o principal nome do UFC. O irlandês conquistou o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). No MMA desde 2008, Conor possui um cartel de 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização).