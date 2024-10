Dana White mostra interesse caso Amanda Nunes retorne ao MMA

Aposentada do MMA em 2023, Amanda Nunes pode retornar aos ringues. Após o UFC 307, no último sábado (5), realizado em Las Vegas, a "Leoa" publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece cantando e pedindo para que Dana White, presidente da empresa, a procurar. Depois do recado, o chefe da organização admitiu que ficou feliz com a mensagem da brasileira.

Ao ser questionado por um jornalista sobre a iniciativa de Amanda, o presidente do UFC mostrou interesse em um possível retorno da brasileira, o que não é uma novidade. Dana White, sempre que pode, elogia a "Leoa" e abre as portas da organização, por onde Nunes foi campeã do peso-galo (61kg), do peso-pena (66kg) e rivalizou com Julianna Peña, atual campeã até 61 kg.

- Ela parecia bem, parecia ótima. Parece que ela ainda está em forma. Então, você sabe onde está a cabeça dela. Há muitas coisas que eu amo nela e amo isso nela. Ela está de olho em quem ganhará o cinturão em seguida e acho que ela está provocando que pode estar interessada em voltar. Eu amo Amanda Nunes. Tenho um relacionamento incrível com ela e adoraria vê-la voltar - declarou Dana, na última terça-feira (8).

Atualmente com 36 anos, Amanda Nunes estreou no UFC em 2013 e marcou época na empresa. A brasileira teve 18 lutas, venceu 16 e apenas duas derrotas. A "Leoa" encerrou sua trajetória no MMA como campeã dupla da companhia, ostentando os cinturões do peso-galo e do peso-pena ao mesmo tempo.