Volkanovski mostra confiança em luta contra Lopes no UFC 314: ‘Ninguém pode me vencer’

O ex-campeão peso-pena Alexander Volkanovski terá a chance de recuperar seu cinturão no UFC 314, no dia 12 de abril, quando enfrentará o brasileiro Diego Lopes no evento principal, em Miami. O australiano, que perdeu o título para Ilia Topuria em seu último combate, não vê o atual adversário como uma ameaça significativa.

Em entrevista à Main Event TV, "The Great" afirmou que, em sua visão, apenas o russo Islam Makhachev, atual campeão dos leves e responsável por duas de suas quatro derrotas, seria capaz de superá-lo em uma luta equilibrada.

— Eu realmente acredito que ninguém pode me vencer. A única pessoa que me daria uma luta difícil por cinco rounds é Islam Makhachev. Todo o resto só tem chance de me nocautear — declarou Volkanovski, que seguiu ao falar sobre Diego Lopes, que chega com cinco vitórias consecutivas no UFC.

— Se ele tentar fazer a luta perfeita, não vai funcionar. Ele precisa ser ousado para me pegar, essa é sua única chance — finalizou.

Alexander Volkanovski foi campeão do peso pena do UFC (Foto: CARMEN MANDATO/AFP)

Alexander Volkanovski x Diego Lopes

O duelo promete definir não apenas um novo campeão, mas também simbolizar uma possível mudança de era na divisão. Volkanovski, que dominou a categoria entre 2019 e 2024, representa a velha guarda, mas vem de três derrotas nas últimas quatro lutas. O australiano de 36 anos foi derrotado para Islam Makhachev duas vezes, na tentativa de duplo campeonato, e para Ilia Topuria, quando foi destronado nos penas.

Do outro lado, Diego Lopes, de 30 anos, com apenas um ano na organização, vem em grande fase, com cartel 26-6 no MMA, sendo 5-1 no UFC.