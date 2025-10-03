O Ultimate retorna ao modelo de pay-per-view americano mais uma vez com o evento numerado UFC 320, neste sábado (4). Na luta principal, o superastro brasileiro Alex Poatan tentará se vingar da derrota para Magomed Ankalaev e, de quebra, retomar o cinturão perdido para o russo.

Na segunda luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de cinturão, desta vez no peso galo. O atual campeão Merab Dvalishvili busca sua terceira defesa de título e enfrenta Cory Sandhagen, dos Estados Unidos. O georgiano já defendeu a sua coroa diante de Umar Nurmagomedov e Sean O’Malley.

Antes das duas disputas de cinturão, um grande confronto na categoria dos meio-pesados promete entregar bastante ação ao fã de MMA: dois dos strikers mais perigosos de todo o Ultimate medem forças, com o americano Khalil Rountree Jr enfrentando Jiri Prochazka, da Chéquia. Apesar de ambos já terem perdido para Poatan, uma atuação dominante do vencedor pode deixá-los perto de uma chance pelo cinturão, principalmente se Ankalaev vencer a revanche.

Mais dois brasileiros em ação no UFC 320

Willycat busca nocaute no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram Daniel Willycat)

Além de Alex Poatan na luta principal, o UFC 320 deste sábado terá outros dois brasileiros, ambos na porção preliminar do card.

André ‘’Sergipano’’ Muniz busca a vitória diante do norte-americano Edmen Shahbazyan em uma luta de recuperação para o peso médio, enquanto Daniel Willycat tenta seu segundo triunfo no peso pena, desta vez contra o ‘’Zumbi Jr’’, Joosang Yoo.

O UFC 320 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)