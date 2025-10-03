UFC 320 traz revanche para Poatan e mais dois brasileiros: horário e onde assistir
Poatan lidera esquadrão brasileiro em Las Vegas para o UFC 320
- Matéria
- Mais Notícias
O Ultimate retorna ao modelo de pay-per-view americano mais uma vez com o evento numerado UFC 320, neste sábado (4). Na luta principal, o superastro brasileiro Alex Poatan tentará se vingar da derrota para Magomed Ankalaev e, de quebra, retomar o cinturão perdido para o russo.
VÍDEO: Poatan e Ankalaev trocam farpas e têm encarada tensa antes do UFC 320
Mais Esportes
Ex-campeões do UFC apostam em Alex Poatan na revanche do UFC 320
Mais Esportes
Ankalaev se irrita com Poatan e dispara sobre UFC 320: ‘Agora é pessoal’
Mais Esportes
Na segunda luta mais importante da noite, o UFC organiza outra disputa de cinturão, desta vez no peso galo. O atual campeão Merab Dvalishvili busca sua terceira defesa de título e enfrenta Cory Sandhagen, dos Estados Unidos. O georgiano já defendeu a sua coroa diante de Umar Nurmagomedov e Sean O’Malley.
Antes das duas disputas de cinturão, um grande confronto na categoria dos meio-pesados promete entregar bastante ação ao fã de MMA: dois dos strikers mais perigosos de todo o Ultimate medem forças, com o americano Khalil Rountree Jr enfrentando Jiri Prochazka, da Chéquia. Apesar de ambos já terem perdido para Poatan, uma atuação dominante do vencedor pode deixá-los perto de uma chance pelo cinturão, principalmente se Ankalaev vencer a revanche.
Mais dois brasileiros em ação no UFC 320
Além de Alex Poatan na luta principal, o UFC 320 deste sábado terá outros dois brasileiros, ambos na porção preliminar do card.
André ‘’Sergipano’’ Muniz busca a vitória diante do norte-americano Edmen Shahbazyan em uma luta de recuperação para o peso médio, enquanto Daniel Willycat tenta seu segundo triunfo no peso pena, desta vez contra o ‘’Zumbi Jr’’, Joosang Yoo.
O UFC 320 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias