Ex-campeões do UFC apostam em Alex Poatan na revanche do UFC 320
Poirier e DuPlessis estão impressionados com a vontade do brasileiro
Mesmo com a derrota na primeira luta para Magomed Ankalaev, Alex Poatan segue tendo o apoio de ex-campeões do UFC para retomar o cinturão no UFC 320 deste sábado (4). Apesar de azarão na casa de apostas, o brasileiro recebeu o suporte de Dustin Poirier e Dricus DuPlessis – ambos apostaram em uma vitória de Poatan na revanche.
Alex Poatan EXCLUSIVO: ‘Ankalaev ficou p… porque foi desmascarado’
Ankalaev se irrita com Poatan e dispara sobre UFC 320: ‘Agora é pessoal’
Antes do UFC 320, treinador de Ankalaev diz que Poatan é um ‘kickboxer velho’
Ex-campeão interino do peso leve, Poirier se aposentou recentemente após a trilogia com Max Holloway no UFC 318. Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, o ‘’Diamante’’ declarou que Poatan é perigoso demais para não achar Ankalaev e apostou em um nocaute ou nocaute técnico do brasileiro.
- Ele quer o cinturão de volta, quer vingança, quer mostrar que aquele da última luta não era ele, e é perigoso demais como lutador para entrar lá e não achar o golpe nessa luta. Acho que vai ser um nocaute ou nocaute técnico.
Já Dricus DuPlessis, ex-campeão peso médio do UFC, acredita que um Alex Poatan bem diferente da primeira luta chega agora para a revanche. O sul-africano disse que Pereira parece estar mais ‘’afiado e intenso’’ e, por isso, aposta no brasileiro para o UFC 320.
- O Ankalaev é grande e forte. Na primeira luta, ele tinha as respostas para o Pereira e fez uma luta inteligente. Não necessariamente um estilo emocionante, mas esperto. Mas tenho visto os treinos do Pereira agora e ele parece assustador e com raiva. Vamos ver o que essa derrota despertou nele. Ele vai vir para provar um ponto. Pelas coisas que vi, ele parece mais afiado e intenso. Mas a trocação nunca foi o problema para ele, e sim o fato de ter sido sufocado. Realmente não vejo essa luta indo para a decisão desta vez. E aposto no Pereira (para vencer) – comentou DuPlessis, em entrevista ao canal ‘Fight Forecast’.
UFC 320 terá Poatan e mais dois brasileiros
Além de Alex Poatan na luta principal, o UFC 320 deste sábado terá outros dois brasileiros, ambos na porção preliminar do card.
André ‘’Sergipano’’ Muniz busca a vitória diante do norte-americano Edmen Shahbazyan em uma luta de recuperação para o peso médio, enquanto Daniel Willycat tenta seu segundo triunfo no peso pena, desta vez contra o ‘’Zumbi Jr’’, Joosang Yoo.
O UFC 320 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
