DuPlessis aponta que Poatan está mais afiado e promete não deixar a luta ir para a decisão.

Alex Poatan recebe apoio de Dustin Poirier e Dricus DuPlessis para a revanche no UFC 320.

Mesmo com a derrota na primeira luta para Magomed Ankalaev, Alex Poatan segue tendo o apoio de ex-campeões do UFC para retomar o cinturão no UFC 320 deste sábado (4). Apesar de azarão na casa de apostas, o brasileiro recebeu o suporte de Dustin Poirier e Dricus DuPlessis – ambos apostaram em uma vitória de Poatan na revanche.

Ex-campeão interino do peso leve, Poirier se aposentou recentemente após a trilogia com Max Holloway no UFC 318. Em entrevista ao site norte-americano MMA Junkie, o ‘’Diamante’’ declarou que Poatan é perigoso demais para não achar Ankalaev e apostou em um nocaute ou nocaute técnico do brasileiro.

- Ele quer o cinturão de volta, quer vingança, quer mostrar que aquele da última luta não era ele, e é perigoso demais como lutador para entrar lá e não achar o golpe nessa luta. Acho que vai ser um nocaute ou nocaute técnico.

Já Dricus DuPlessis, ex-campeão peso médio do UFC, acredita que um Alex Poatan bem diferente da primeira luta chega agora para a revanche. O sul-africano disse que Pereira parece estar mais ‘’afiado e intenso’’ e, por isso, aposta no brasileiro para o UFC 320.

- O Ankalaev é grande e forte. Na primeira luta, ele tinha as respostas para o Pereira e fez uma luta inteligente. Não necessariamente um estilo emocionante, mas esperto. Mas tenho visto os treinos do Pereira agora e ele parece assustador e com raiva. Vamos ver o que essa derrota despertou nele. Ele vai vir para provar um ponto. Pelas coisas que vi, ele parece mais afiado e intenso. Mas a trocação nunca foi o problema para ele, e sim o fato de ter sido sufocado. Realmente não vejo essa luta indo para a decisão desta vez. E aposto no Pereira (para vencer) – comentou DuPlessis, em entrevista ao canal ‘Fight Forecast’.

UFC 320 terá Poatan e mais dois brasileiros

Sergipano estará em ação no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram André Muniz)

Além de Alex Poatan na luta principal, o UFC 320 deste sábado terá outros dois brasileiros, ambos na porção preliminar do card.

André ‘’Sergipano’’ Muniz busca a vitória diante do norte-americano Edmen Shahbazyan em uma luta de recuperação para o peso médio, enquanto Daniel Willycat tenta seu segundo triunfo no peso pena, desta vez contra o ‘’Zumbi Jr’’, Joosang Yoo.

O UFC 320 começa às 19h (horário de Brasília) neste sábado e terá transmissão ao vivo via UFC Fight Pass, o serviço de streaming do UFC.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)