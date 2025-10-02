VÍDEO: Poatan e Ankalaev trocam farpas e têm encarada tensa antes do UFC 320
Brasileiro e russo trocaram acusações antes do UFC 320
- Matéria
- Mais Notícias
O Ultimate organizou, nesta quinta-feira, a coletiva oficial do UFC 320, que terá Alex Poatan x Magomed Ankalaev na luta principal, neste sábado (4). Durante o evento, os dois lutadores trocaram acusações, com o brasileiro reclamando novamente de mentiras que o russo teria tido. No fim, os dois tiveram uma encarada bastante tensa, que deu o tom dos últimos dias.
Alex Poatan EXCLUSIVO: ‘Ankalaev ficou p… porque foi desmascarado’
Mais Esportes
Ex-campeões do UFC apostam em Alex Poatan na revanche do UFC 320
Mais Esportes
Ankalaev se irrita com Poatan e dispara sobre UFC 320: ‘Agora é pessoal’
Mais Esportes
Durante a encarada, Poatan pode ser visto dizendo ‘’não quero voltar para a borracharia’’, em resposta ao que Ankalaev disse há algumas semanas. O russo prometeu que ia nocautear o brasileiro e fazê-lo retornar à borracharia, onde Alex trabalhou antes de se envolver com as artes marciais.
Troca de acusações antes do UFC 320
Durante a coletiva, Alex Poatan voltou a reclamar das mentiras ditas por Ankalaev e disse que o empresário do campeão russo era o responsável por cuidar das redes sociais de Magomed e que ele queria aparecer mais que os próprios lutadores.
Incomodado com o apoio da torcida ao brasileiro, Ankalaev declarou que as vaias estavam lhe dando apenas mais força e que acabaria de uma vez por todas com a rivalidade com Poatan.
Outras encaradas
Além de Poatan x Ankalaev, o UFC 320 também terá o campeão peso galo Merab Dvalishvili defendendo seu cinturão contra o americano Cory Sandhagen. Os dois também se encararam antes da luta.
Outro grande duelo previsto para o UFC 320 acontece na divisão meio-pesado, a mesma de Poatan e Ankalaev. Khalil Rountree Jr enfrenta Jiri Prochazka e o vencedor fica perto de disputar o cinturão com o vencedor da luta principal.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias