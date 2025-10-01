Ele espera uma finalização entre o segundo e o terceiro round, confiante na luta.

Muniz tem três vitórias e uma derrota no UFC, lutando ao lado de grandes atletas como Charles Oliveira.

O peso médio André ‘’Sergipano’’ Muniz espera manter o bom retrospecto quando luta em grandes eventos do UFC. Neste sábado, ele enfrenta o armênio-americano Edmen Shahbazyan no UFC 320, que é encabeçado pela revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, e acredita que lutar ao lado de grandes nomes do MMA brasileiro é sinal de boa sorte a ele.

Desde que estreou no UFC em 2019, André lutou em três eventos numerados, considerados os mais importantes da organização. Foram três vitórias, incluindo a maior de sua carreira, sobre o lendário campeão mundial de jiu-jitsu Ronaldo Jacaré.

Além disso, em duas das três lutas, ‘’Sergipano’’ estava nas preliminares de uma luta de Charles Oliveira. Desta vez, com Poatan de main event, o brasileiro espera ainda mais sorte.

- A atmosfera de um card numerado é bem diferenciada, é muito legal vivenciar isso aqui. Ainda mais para alguém como eu, que vem do norte de Minas Gerais, ter a oportunidade de estar lado a lado com lendas do esporte. Dá vontade de tirar foto com todo mundo, pedir autógrafo (risos). Eu já lutei em outros cards numerados e sempre fui bem, e já tive a oportunidade de lutar no mesmo evento do Charles e do Poatan e sempre fui muito bem. Espero que isso se repita no sábado. Sempre tive muita sorte nos eventos grandes com brasileiros e quero que isso continue – comentou Muniz, em entrevista exclusiva ao LANCE!

André ''Sergipano'' em ação no UFC (Foto: Reprodução Instagram André Muniz)

Análise do adversário no UFC

Mesmo vindo de derrota para Ikram Aliskerov, ‘’Sergipano’’ segue com moral no UFC, uma vez que seus três reveses foram para atletas de alto gabarito – além de Aliskerov, Muniz perdeu para Brendan Allen e Paul Craig. O brasileiro, que conta com vitórias sobre Jacaré, Uriah Hall e Eryk Anders, espera adicionar Shahbazyan a esta lista.

- Ele é muito completo, mas procura mais a luta em pé. Ele tenta fazer um controle de distância, gosta de fazer uma luta mais cadenciada. Acredito que ele vai querer manter a luta em pé e eu vou fazer o contrário disso, procurar o grappling. Vai ser uma briga muito boa, mas eu estou confiante de que vamos sair com o braço erguido – comentou ‘’Sergipano’’, que não se fez de rogado ao ser perguntado sobre uma previsão de resultado:

- Eu trabalhei muito, sei que é uma luta muito importante para a minha carreira, então hoje eu estou muito bem preparado para buscar essa finalização. E eu acredito que ela possa vir o mais rápido possível, é o que a gente espera. Mas estamos preparados. Acredito que entre o segundo e o terceiro rounds, ela vem.

Palpites para revanche do amigo Poatan

Aos 35 anos, André já tem bastante vivência no mundo do MMA, tendo tido a oportunidade de treinar com Alex Poatan no passado. Por isso, ‘’Sergipano’’ tem confiança plena na volta por cima do ex-campeão diante de Ankalaev.

- Minha torcida é total para o Poatan. Já treinei com ele, junto com a equipe do Glover, já fiquei um tempo lá. (O Poatan) é um cara iluminadíssimo, uma pessoa super gente boa, humildaço, ajuda muita gente, muita gente mesmo, em São Paulo, aqui nos Estados Unidos. É um cara que, se você trocar ideia com ele, te recebe super bem. Fiquei na casa dele, então pessoalmente eu estou torcendo muito para o Alex, eu quero que ele vença. Na primeira luta, aconteceu um revés, mas tecnicamente falando, o Alex na trocação é muito superior, eu acredito que nessa luta vai estar tudo certo, ele vai conseguir um grande nocaute e vai voltar com esse título para o Brasil – apostou Muniz.

FICHA TÉCNICA

UFC 320 — Las Vegas, EUA

Data: 4 de outubro de 2025

Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

Local: Las Vegas, EUA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)

Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)

Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

Peso pena: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)