O agora peso pena Daniel Willycat fez toda sua carreira praticamente no peso galo, mas antes de sua última luta no UFC foi obrigado a subir para a nova categoria. E, agora adaptado ao peso pena, o brasileiro se espelha no amigo, companheiro de equipe e ídolo Charles Do Bronx, que fez o mesmo movimento há alguns anos e transformou sua carreira.

Após problemas no corte de peso, Do Bronx subiu do peso pena para o peso leve em 2017 e deslanchou, eventualmente conquistando uma sequência invicta de mais de 10 lutas e virando campeão da nova categoria, sendo desacreditado inicialmente.

E Willycat, que enfrenta Joo Sang Yoo neste sábado, no UFC 320, espera trilhar caminho parecido com o do amigo. Em entrevista exclusiva ao Lance! direto de Las Vegas, o brasileiro comentou a mudança e disse que as pessoas estão desacreditando em sua capacidade, assim como fizeram com Charles.

- Eu encaro isso como um novo capítulo da minha vida, um capítulo vencedor. Assim como o Charles saiu do peso pena para o peso leve e se tornou campeão. Eu pego muito o exemplo dele, porque ele foi muito desacreditado quando fez essa transição. Eu vejo isso muito em mim. As pessoas me acham pequeno para o peso pena, mas o campeão da categoria é pequeno, não é um cara grande, o Jean Silva é pequeno e está aí fazendo estrago. O tamanho não é o mérito, a luta é vontade, o quanto você quer vencer – comentou Willycat.

Confiança em Do Bronx para o UFC Rio

Além de lutar neste sábado, Willycat também fez parte do camp de Charles Do Bronx para o UFC Rio do próximo dia 11 de outubro. E o peso pena apontou um detalhe que ele acha ter feito a diferença para que Charles consiga se apresentar ainda melhor contra o polonês Mateusz Gamrot.

- O Charles desta vez ficou em São Paulo direto. Não tem viajado, está cercado de pessoas que gostam dele, que querem seu bem e que estão ajudando-o. Eu acho que ele vem ainda mais perigoso do que antes. Está na melhor forma de sua vida, eu acredito muito nisso – disse Willycat.

Sem pressão contra prodígio coreano

Apesar de estar perto do ranking, Willycat crê que uma vitória sobre Yoo ainda não o coloca lá. Mesmo assim, o brasileiro está ciente da dificuldade do sul-coreano, mas não acredita no hype que foi colocado em seu nome. Joo Sang Yoo vem sendo comparado com o lendário Korean Zombie, Chang Sung Jung.

- Isso para mim não significa nada. Sem desrespeitá-lo, mas o cartel dele não é forte, você não vê grandes desafios ali, foram lutas cuidadosamente selecionadas para ele. O meu cartel é bem diferente, sou a luta mais difícil da carreira dele.