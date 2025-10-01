menu hamburguer
Ankalaev se irrita com Poatan e dispara sobre UFC 320: ‘Agora é pessoal’

Russo não gostou das falas do brasileiro nos bastidores do UFC 320

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
13:37
Ankalaev levou a melhor sobre Poatan no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)
Ankalaev levou a melhor sobre Poatan no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)
O campeão meio-pesado do UFC Magomed Ankalaev não gostou das insinuações de seu rival, Alex Poatan, nos bastidores do UFC 320 e disse que o duelo entre os dois virou ‘’pessoal’’ para ele.

Em entrevista ao site MMA Fighting, o russo disse não entender por que Poatan disse que ele havia se escondido dele para que os dois não se esbarrassem no Instituto de Performance do UFC.

 - Quando ouvi o que ele havia dito, fiquei perplexo e confuso. Por que ele diria isso? Se olharmos a última luta, eu o pressionei, fiz bullying com ele, ele correu de mim a luta toda. Eu ganhei e virei campeão. Por que eu me esconderia dele? Queria entender diretamente dele isso. Então descobri o horário dele no PI (Instituto de Performance), fiz um procedimento lá, saí da sala e o vi. Então fui falar com ele. Eu disse a ele: Você estava me procurando? Você disse que eu estava me escondendo de você, mas estou aqui agora. Por que você disse isso? E ele não soube me explicar – declarou Ankalaev, que ainda declarou que o brasileiro se enrolou na explicação.

 - Ele começou a dizer que uma garota lhe contou, que alguém lhe contou, que não sabia. Eu não quis nem ouvir sua explicação porque eu estava na frente dele, o confrontando e ele não tinha nenhuma resposta sobre ter dito a todo mundo que eu estava me escondendo dele.

‘Quero machucar Poatan mais’, diz Ankalaev antes do UFC 320

Após o imbróglio entre os dois, Ankalaev admite que um novo tempero foi adicionado à revanche e declarou que o duelo entre os dois virou ainda mais pessoal para ele.

 - É pessoal para mim, claro, porque este é o meu cinturão. Eu sou o campeão. Estou sendo caçado. Tenho que defender meu título, então é pessoal para mim. Mas também é pessoal para mim por conta de tudo que ele falou, coisas que não aconteceram, que eu fugi dele. Essas coisas me machucaram e eu não gostei disso. Então, quero machucá-lo mais por ter dito coisas que não são verdade.

‘Não sei por que ele continua vindo com desculpas’

Ankalaev é o atual campeão do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Ankalaev é o atual campeão do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Nas últimas semanas, o brasileiro admitiu que estava a apenas 30 ou 40% de sua capacidade durante a primeira luta e prometeu voltar ainda mais forte na revanche. Ankalaev não deu muita atenção à fala de Poatan e disse que agora ele tem outra chance de mostrar os 100%.

- Não sei o quão preparado ele estava. Não sei porque ele continua vindo com desculpas. Que seja assim. Nós lhe demos outra chance. Agora ele tem outra chance, vamos ver os seus 100%. Vamos ver o que ele pode fazer com os 100%, mas aí faremos a luta e depois ele dirá que estava apenas a 30%.

