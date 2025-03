Nego do Borel se prepara para nova luta e revela planos de retomada da carreira

Nego do Borel enfrentará o influenciador Diego Aguiar no Funk Crypto Fight, neste sábado (29), em evento que acontece no Pimenta Fight Club Praia, no Rio de Janeiro. Esta será a terceira luta do artista no esporte, que, segundo ele, foi crucial para superar uma fase difícil.

— O boxe me tirou de uma confusão mental. Ele realmente cura a depressão — revelou o cantor em entrevista. Ele ressaltou que não irá abandonar a música:

— Tenho me dedicado muito ao boxe, mas é meu hobby preferido, não minha profissão. Muita gente pergunta se troquei a música pelo boxe, mas nunca vou largar minha carreira musical. É por ela que estou aqui hoje.

Nego do Borel irá encarar o influenciador Diego Aguiar (Foto: Divulgação)

No ringue, o funkeiro busca sua primeira vitória após derrotas para MC Gui e Luiz Mesquita. Borel reconhece o desafio contra Aguiar, que é mais pesado e alto, mas demonstra confiança.

— Boxe não é questão de altura, mas de treinamento. Estou bem preparado e com estratégia. Acho que o boxe é isso. Ganhar, perder, já tivemos histórias de lutadores que começaram perdendo todas, como o Robson Conceição, que perdeu 10 vezes antes de ser campeão mundial. E dessa vez acho que o resultado vai ser diferente — iniciou, acrescentando:

— Ele só é grande e mais pesado, mas boxe não tem essa questão de altura, e sim de treinamento. Então me sinto muito bem preparado, além de ter uma estratégia para vencer. Por isso estou muito confiante. Se Deus quiser, vai dar Nego — finalizou.

O Funk Crypto Fight já confirmou outras lutas entre celebridades como Gabriel Souza, Lucas Braga e o ex-UFC Bruno Korea, além de atrações surpresas. O projeto beneficiará instituições como Casa do Funk e CUFA.