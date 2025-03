Charles do Bronx manda recado para Topuria: ‘Tenho poder nas minhas mãos’

Charles do Bronx, ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) do UFC, compartilhou sua visão sobre um possível confronto com Ilia Topuria. Em entrevista concedida ao site 'Oddspedia', Oliveira expressou confiança em sua capacidade de vencer o ex-campeão dos pesos-penas (66 kg), que recentemente subiu para a divisão de cima.

- Vou lutar contra quem me mandarem lutar. Não tenho nada além de respeito pelo Ilia Topuria, mas esta é a categoria dos leves. É a divisão mais difícil que já existiu, e eu tenho poder nas minhas mãos. Acredito no meu jiu-jitsu, mas também acredito que poderia nocautear Ilia Topuria - destacou Do Bronx.

Desde sua vitória contra Michael Chandler, Do Bronx aguarda um novo oponente. Ao mesmo tempo, os principais nomes da categoria ou já tem confronto marcado, ou acabaram de lutar. Por isso, a possibilidade de um duelo entre Oliveira e Topuria tem gerado expectativa entre os fãs do UFC.

Após vencer Michael Chandler por decisão unânime no UFC 309, Oliveira espera uma chance de disputar o título dos pesos-leves novamente. A situação da categoria se complicou com a lesão nas costas de Arman Tsarukyan, alterando os planos para enfrentar Islam Makhachev. A ascensão de Justin Gaethje, que se destacou ao vencer Rafael Fiziev e receber o bônus da noite, intensifica a competição pelo título

A entrada de Ilia Topuria na divisão dos leves adiciona um competidor de peso à disputa. Com um histórico de performances notáveis nos pesos-penas, o espanhol promete trazer novos desafios para os pesos-leves, elevando a expectativa por confrontos memoráveis.

Charles do Bronx com o cinturão do peso-leve do UFC (Foto reprodução Instagram @charlesdobronxs)

