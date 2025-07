Bernie Ecclestone se disse surpreso com a forma como a Red Bull anunciou a demissão imediata de Christian Horner do cargo de chefe de equipe. Em entrevista ao site neerlandês RacingNews365, o ex-CEO da Fórmula 1 afirmou que o tom do comunicado oficial sugere que “algo muito sério” motivou a decisão.

Na última quarta-feira (9), a Red Bull confirmou a saída de Horner após 20 anos à frente do time. O britânico vinha sofrendo pressão interna — principalmente do estafe de Max Verstappen — mas a saída imediata gerou estranheza para Ecclestone.

— Para mim, deve ser algo muito sério. Falei com Horner no dia anterior, e ele não sabia — revelou.

— Bom, talvez soubesse, mas não me contou. Foi uma conversa normal, estávamos falando sobre Max, nada a ver com isso. Caso contrário, teria mencionado — emendou.

Para Ecclestone, faltou diplomacia

Ecclestone também questionou o tom utilizado pela Red Bull, que usou a expressão “com efeito imediato” no comunicado. E sugeriu que a equipe poderia ter tratado o caso de forma mais diplomática.

— O que sei é a mensagem que o mundo inteiro recebeu: Horner foi demitido, com efeito imediato. Isso é o que não entendo. Por que pedir para sair imediatamente? É como se tivesse assassinado alguém —ironizou.

— Se você vai demitir alguém, o normal é ter uma conversa antes e sair com algo do tipo: ‘Concordamos em nos separar’, ou algo assim. Mas para vir a público e dizer ‘você está demitido com efeito imediato’, deve ter acontecido algo bem drástico para isso acontecer — concluiu.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.