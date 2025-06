Ucrânia lava os EUA e conquista primeira vitória na VNL masculina

A Ucrânia venceu os EUA em partida válida pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei Masculina (VNL). A partida desta quarta-feira (11) foi a primeira disputada pela Ucrânia na história da VNL. Os ucranianos fecharam o placar em 3 a 0 e parciais de 25/22, 25/20 e 25/22. A torcida do Maracanãzinho, que aguardava a partida entre Brasil e Irã, torcia em peso para os ucranianos.

1º SET

A partida no Maracanãzinho começou com certa dominância dos ucranianos. Eles emplacaram fortes bolas contra os Estados Unidos, que não seguravam os ataques. O bloqueio da Ucrânia também funcionava melhor. Do lado dos Estados Unidos, os erros mais bobos marcaram a partida.

Em um set que nunca ficou atrás do placar, a Ucrânia fechou sem muitas dificuldades o 25 a 22.

Estados Unidos perdeu para seleção estreante no Maracanãzinho (Foto: Divulgação / VNL)

2º SET

Os ucranianos abriram os pontos da segunda parte do jogo. A Ucrânia seguiu mantendo seu bom nível de jogo, principalmente na parte defensiva. Os americanos até conseguiram ficar na frente em alguns momentos, mas nada muito considerável. A defesa dos Estados Unidos seguiu cometendo os mesmos erros do primeiro set.

Em mais um set tranquilo, a Ucrânia ampliou a vantagem e fechou em 25 a 20.

3º SET

No terceiro set, os Estados Unidos finalmente reagiram. Começaram o jogo com forçando os erros ucranianos. No início do set, o bloqueio dos Estados Unidos funcionou e a Ucrânia errava na defesa. Já na metade, os ucranianos vieram aumentando o nível de jogo. Em um bloqueio dos americanos para fora, os ucranianos empataram o jogo, mas a vantagem foi recuperada pelos Estados Unidos por conta de um erro de saque da Ucrânia.

Mesmo com os seguidos saques errados, a Ucrânia venceu o set mais complicado da partida por 25 a 22, fechando o jogo em 3 a 0.