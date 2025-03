George Foreman, ex-campeão peso-pesado e ícone do boxe, morreu aos 76 anos. O anúncio foi feito pela família do ex-lutador, na noite desta sexta-feira (21). Ele conquistou o ouro olímpico em 1968 e o título mundial em 1973 e 1994, marcando sua presença como uma das figuras mais emblemáticas do esporte.

Nascido em 10 de janeiro de 1949, em Marshall, Texas, George Foreman teve uma vida marcada por desafios e vitórias. Sua carreira no boxe começou após um período difícil na adolescência, mudando de rumo graças a um programa para jovens desfavorecidos. Sob a orientação de Doc Broadus, o americano se destacou no boxe, ganhando a medalha de ouro nas Olimpíadas de 1968 aos 19 anos.

Sua carreira profissional teve início em 1969, e em 1973, aos 24 anos, Foreman se tornou campeão mundial dos pesos-pesados ao derrotar Joe Frazier. Ele defendeu seu título várias vezes, incluindo uma vitória notável contra Ken Norton.

A "Luta do Século" contra Muhammad Ali em 1974, em Kinshasa, Zaire, foi um dos pontos altos de sua carreira, apesar da derrota. Essa luta se tornou um dos eventos mais memoráveis do boxe. Anos depois, Foreman e Ali se tornaram grandes amigos.

Após se afastar do boxe em 1977 e se tornar pastor, Foreman retornou ao ringue em 1987. Em 1990, George derrotou José Adilson dos Santos Rodrigues, o Maguila. No combate, o americano nocauteou o brasileiro no segundo round. Trinta anos após a luta, em entrevista ao "ge", Maguila relembrou a luta.

— Falar sobre o Foreman é pensar em cair de novo. Só em falar dele dá vontade de cair — brincou o ex-lutador, que faleceu em outubro de 2024.

Em 1994, aos 45 anos, ele reconquistou o título mundial, tornando-se o campeão mais velho da história dos pesos-pesados. Na ocasião, George Foreman derrotou Michael Moorer por nocaute no décimo round.

Além de sua carreira no boxe, Foreman se destacou como empresário, especialmente com o sucesso do grill que leva seu nome. Ele também se dedicou à pregação em sua igreja. Em 2024, George foi acusado de estupro por duas mulheres. Os casos teriam acontecido na década de 1970, quando ambas eram menores de idade, mas negou as acusações.

O ex-lutador deixa 12 filhos, cinco deles também batizados como George, assim como dois de seus netos, e uma chamada Georgetta. Além disso, deixa a esposa Mary Joan Martelly, que era casado desde 1985. Foreman não deixou a religião de lado e pregava em sua Igreja do Senhor Jesus Cristo toda semana.

Confira o post da família:

Tradução: Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado — uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome — para sua família. Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso.