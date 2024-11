Mike Tyson afirmou que não suspenderá o uso de alucinógenos antes de luta com Jake Paul, que será realizada no próximo dia 15, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A lenda do boxe e empresário no ramo da cannabis falou sobre o tema no podcast “Impaulsive”.

— Preciso usá-los quando treino. Sempre treino com os meus cogumelos. Uso porque eu me sinto maravilhoso, eles me levam ao paraíso. Caso eu não esteja sob efeitos dos cogumelos… Estarei sob efeito de resíduos deles… — afirmou Tyson.

➡️ Mike Tyson relembra crise que quase o matou antes de lutar com Jake Paul

Mike Tyson, aos 58 anos, vai encarar o um adversário 31 anos mais novo, Jake Paul. O norte-americano fez a sua última luta oficial ainda neste século, com um duelo de exibição contra Roy Jone Jr em 2020.

Enquanto isso, Jake Paul só tem 11 lutas no currículo. O ex-youtuber engatou sua carreira há quatro anos e já venceu adversários como Anderson Silva.

🥊 MIKE TYSON X JAKE PAUL

Mike Tyson e Jake Paul durante a encarada (Foto: Kena Betancur / AFP)

A luta do dia 15 de novembro terá regras diferentes em relação ao boxe tradicional, solicitadas por Mike Tyson. As luvas terão pesos alterados. O equipamento da categoria peso meio-médio (até 66,6 kg) é de 10 onças (cerca de 283g), mas, para o duelo de sexta-feira da próxima semana, será de 14 onças (cerca de 397g). Alguns especialistas apontam que o motivo seria para amenizar o golpe, tornando-o mais “suave”.

Outra mudança foi no tempo da luta. O ex-campeão mundial de boxe pediu para serem oito rounds de dois minutos, em vez de 12 rounds de três minutos. Sobre essa mudança, Jake Paul comentou em uma entrevista para o jornal “Mail Sports”.

— Ele queria uma luta profissional. Ele queria oito rounds de dois minutos. Então, estou dando a ele tudo o que ele quer — afirmou Paul.