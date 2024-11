Com novos campeões e vitória de brasileiros; veja como foi o ONE 169

Oumar Kane nocauteou Anatoly Malykhin, nesta sexta-feira (8), pelo ONE 169, em Bangkok, na Tailândia, e se tornou campeão da categoria peso-pesado. O senegalês derrotou o russo por decisão dividida dos juízes. No resto do card, Jackie Buntan conquistou o título do peso palha feminino de kickboxing, Rodtang Jitmuangnon venceu Jacob Smith e o Brasil teve saldo positivo com duas vitórias.

🥊 ANATOLY MALYKHIN x OUMAR KANE

Oumar Kane venceu Anatoly Malykhin e conquistou o título dos pesos pesados do One Championship. Com o resultado, chegou ao fim a jornada de campeão triplo do russo, o único no MMA, mas ainda segue campeão dos médios e dos meio-pesados.

A luta começou com tudo, principalmente Oumar, que rapidamente agarrou Anatoly e não soltou, dominou o round todo. O russo, no desespero, segurou nas cordas duas vezes, na segunda advertência recebeu cartão amarelo.

No segundo round, Malykhin partiu para cima, mas tomou um cruzado. Após o golpe, o russo prendeu o senegalês no corner, repetindo a estratégia do rival no assalto anterior. Sem ação, o juiz interrompeu a pegada e no retorno da luta, Oumar retomou o controle do clinch e dos melhores golpes.

O terceiro assalto foi o melhor do russo, com grande sequência de socos para cima de Oumar, mas não conseguiu o nocaute. No quarto round, Malykhin tentou derrubar Kane de novo, mas sem sucesso novamente e sofreu com os contra-ataques.

No round final, Oumar conseguiu derrubar Anatoly com um cruzado e castigou o adversário rapidamente, que levantou e foi para o clinch tentar se recuperar. Com os dois cansados, o combate se encerrou sem muitas ações. Com a decisão unânime, Kane venceu o título dos pesos pesados por decisão dividida dos juízes.

Oumar Kane, novo campeão dos pesos pesados do ONE (Foto: ONE Championship)

🥊 RODTANG JITMUANGNON X JACOB SMITH

Rodtang Jitmuangnon venceu Jacob Smith, mas perdeu o cinturão do peso mosca de kickboxing, após não bater o peso da categoria. Sem um campeão, o posto está vago e será disputado em breve.

Os dois primeiros rounds foram estudados, com poucos socos e chutes. Mas no terceiro assalto a luta pegou ritmo. Jacob tentou encaixar golpes rápidos, mas o dono da casa conseguiu segurar. Logo depois, Rodtang acertou uma cotovelada no supercílio do britânico, que abriu um ferimento.

Com o olho adversário lesionado, o tailandês começou a focar os golpes no local, mas acertou o dedo no olho de Jacob e, para se desculpar, deu um beijo no oponente. No final, Jitmuangon dominou o combate até o final e venceu por decisão unânime dos árbitros.

🥊 ANISSA MEKSEN X JACKIE BUTMAN

Pelo título do peso palha feminino de kickboxing, Jackie Butman derrotou Anissa Meksen e conquistou o cinturão, que estava vago, no ONE 169. A luta foi morna, com trocação equilibrada das duas lutadoras, porém, com mais ação de Anissa, que levou o combate e a conquista por decisão unânime dos juízes.

🥊 ADRIANO MORAES X DANNY KINGAD

Logo nos primeiros segundos, o brasileiro já foi para a luta no chão, mas não deu muito certo. Kingad conseguiu reverter no solo e quase venceu a luta após sequência de socos, mas Moraes defendeu. No minuto final, Adriano virou, mas sem nenhum golpe significativo.

O segundo round começou morno, sem muita ação na luta em pé. Após trocação de joelhadas, o filipino sentiu um golpe baixo, sem intenção do brasileiro. Quando a luta retornou, Adriano voltou para a luta no chão, onde dominou todo momento e, no minuto final, encaixou uma guilhotina para vencer a luta no ONE 169.

🥊 MARCUS “BUCHECHA” ALMEIDA X AMIR ALIAKBARI

A luta começou sem movimento, com os dois lutadores se estudando, mas no terceiro minuto, Marcus conseguiu derrubar Amir e começou a dominar no solo. Depois de muita troca de posições, o brasileiro conseguiu a mochilada e encaixou o mata-leão. Sem escapatória, o iraniano bateu três vezes para consolidar a vitória de Buchecha por submissão.

Comemoração de Marcus Buchecha (Foto: ONE Championship)

🥊 ALIFF SOR.DECHAPAN x WALTER GONÇALVES

Walter começou bem, com melhores diretos e chutes. Porém, no final do primeiro assalto, Aliff conseguiu aproveitar melhor a envergadura e encaixou socos e joelhadas no brasileiro, que sentiu os golpes.

No segundo round, Gonçalves melhorou e até conseguiu derrubar o tailandês, que ficou mirando na linha de cintura do brasileiro, onde Walter foi nocauteado em sua última luta. No final, Aliff seguiu com melhores socos e joelhadas.

No assalto decisivo, Walter conseguiu atingir a perna do asiático, mas foi punido com um cartão amarelo após acertar uma joelhada no adversário que estava no chão, o que é proibido no muay thai. Após a volta da luta, o brasileiro foi com tudo para atacar o tailandês, mas não conseguiu o nocaute para vencer. Vitória de Aliff Sor.Dechapan por vitória unânime dos juízes.

Quais foram os outros resultados do ONE 169?

Ayaka Miura venceu Macarena Aragon

Mohamed Younes Rabah venceu Eddie Abasolo

Sam-A Gaiyanghdao venceu Zhang Peimian

Kade Rutolo venceu Ahmed Mutjaba

Kongthoranee Sor.Sommai venceu Tagir Khabilov

