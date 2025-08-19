Resumão do Pan Júnior: chuvas atrapalham, mas Brasil tem pódio no atletismo e ginástica

PARAGUAI - O clima mudou em Assunção, capital paraguaia, e fortes chuvas atingiram as sedes dos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 nesta terça-feira (19). Modalidades disputadas em arenas abertas, como vôlei de praia, atletismo e hóquei sofreram adiamento por algumas horas, mas foram concluídas no dia. Mesmo assim, o Brasil faturou ouro, prata e bronze no atletismo, além de uma medalha de prata na ginástica. O país segue na liderança geral, com 128 medalhas, sendo 59 ouros, 30 pratas e 39 bronzes.

continua após a publicidade

➡️Sucesso no Pan Júnior, basquete 3×3 atrai público da nova geração; vídeo

Medalhas debaixo de chuva

A sede do Comitê Olímpico Paraguaio, onde acontecem as provas do atletismo, foi bastante afetada pelas condições climáticas, especialmente na parte da manhã, quando normalmente acontecem as provas eliminatórias. Conforme as chuvas foram diminuindo, o Comitê Organizador autorizou a retomada das atividades no final da tarde.

Sabrina Gabrielli Pena foi a primeira brasileira a subir ao pódio no dia. Ela conquistou o título dos 800m rasos e quebrou o recorde júnior, com tempo de 2m05s87. A melhor marca até então, registrada em Cali, era de 2m08s62. A canadense Avery Pearson e a colombiana Maria Rojas completaram o pódio.

continua após a publicidade

A noite ainda reservou uma dobradinha brasileira no arremesso de peso. Vinicius Avancini conquistou a medalha de prata ao atingir marca de 18.31m na terceira tentativa, enquanto Alessandro Soares atingiu 17.97m em seu quarto arremesso e garantiu o bronze. O campeão foi o argentino Juan Manuel Arrieguez, que arremessou para 18.39m.

Prata com presença ilustre na ginástica

Protegidos da chuva, os atletas da seleção masculina de ginástica iniciaram o dia na disputa por equipes e do individual geral. Competindo na primeira subdivisão, os brasileiros precisaram aguardar até o final do dia, quando todas as rotações da segunda subdivisão seriam completas, para conhecer o pódio.

continua após a publicidade

Com 217.050 pontos na soma dos seis aparelhos (salto, solo, barra fixa, barras paralelas, cavalo com alças e argolas), o Brasil terminou em quarto lugar, atrás de Estados Unidos, Colômbia e México. Porém, no individual geral, Pedro Silvestre somou 75.250 pontos e garantiu a medalha de prata, superado apenas pelo colombiano Thomas Edén Cartagena. Jason Hao, dos Estados Unidos, com o bronze, completou o pódio.

Pedro Henrique Silvestre conquista a medalha de prata (Foto: Ana Patricia/COB)

Porém, não foram apenas os ginastas em atividade que chamaram a atenção, já que o campeão olímpico Arthur Zanetti estreou como juiz internacional no Pan Júnior de Assunção. Medalhista de ouro em Londres 2012 e prata na Rio 2016, o brasileiro anunciou sua aposentadoria como atleta no início de 2025.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)