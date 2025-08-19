Brasil faz último amistoso antes de estreia na AmeriCup

A seleção brasileira de basquete enfrentará a equipe do Uruguai nesta terça-feira (19) pela final da Copa Latina, torneio preparatória para a AmeriCup. A final acontecerá às 21h (horário de Brasília).

Bruno Caboclo em ação contra a Argentina pela Copa Latina (Foto: Reprodução / Instagram)

O Brasil chega na final após levar a melhor no clássico contra a Argentina na estreia da Copa Latina. A partida terminou com placar por 89 a 65. Já a equipe do Uruguai chega a final após vitória contra o Panamá, equipe anfitriã, pelo placar de 85 a 74.

Astro do Flamengo, Gui Deodato foi o cestinha do jogo, com 25 pontos. O elenco contou com outros destaques importantes na partida, além do ala rubro-negro. Atual campeão do NBB com o Franca, Georginho brilhou mais uma vez em quadra ao contribuir com 14 pontos. O jovem Reynan, que foi decisivo no título do Brasil no universitário, registrou 13 pontos para garantir a vitória sobre a Argentina.

O que é a AmeriCup de basquete?

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.