Alex Poatan comparece no auditório da WWE e troca presentes com wrestler

Campeão do peso-meio pesado do UFC, Alex Poatan compareceu no auditório do "WWE Smackdown", programa semanal da empresa de entretenimento esportivo, nesta sexta-feira (9). O lutador foi mostrado na transmissão e trocou presentes com Roman Reigns, um dos maiores nomes do wrestling profissional.

continua após a publicidade

Desde 2023, o conglomerado de mídia TKO controla a WWE e o UFC desde a fusão das duas empresas. A partir disso, a presença dos lutadores de ambas as companhias nos shows de cada uma se tornou recorrente. Dessa vez, foi Alex Poatan, que apareceu no show semanal "WWE Smackdown".

Alex Poatan no programa de auditório WWE Smackdown (Foto: Reprodução)

➡️ Jon Jones desafia Alex Poatan na ‘maior luta de MMA da história’

O lutador brasileiro apareceu na transmissão do evento dando socos no ar e teve grande recepção do público. Nos bastidores, Poatan trocou presentes com Roman Reigns, um dos maiores nomes da WWE e que recentemente começou a carreira de ator em Hollywood, seguindo os passos do primo Dwayne Johnson, o "The Rock".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em 2024, Alex Poatan defendeu o título do meio-pesado três vezes e nocauteou todos os adversários. Em abril, o brasileiro derrotou o americano Jamahal Hill. No mês de junho, venceu o tcheco Jiri Prochazka. No mês passado, Khalil Rountree Jr. foi a vítima do brasileiro.