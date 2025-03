Fim do carma na carreira de Stefanos Tsitsipas! O número 11 do mundo e ex-top 3 conquistou, neste sábado (1), o título em Dubai, nos Emirados Árabes, e ergueu sua primeira taça de um ATP 500. O grego tinha onze finais e onze vice-campeonatos em torneios da série, duas delas em Dubai, e finalmente ergueu seu primeiro caneco. O tenista derrotou o canadense Felix Aliassime, 21º colocado, por 2 sets a 0 com um duplo 6/3 após 1h28min de partida.

Este é o 12º troféu do grego em 30 finais na carreira e o primeiro desde abril do ano passado quando venceu o Masters 1000 de Monte Carlo e o primeiro triunfo no piso duro desde o troféu em agosto de 2023 no ATP 250 de Los Cabos, no México.

O grego Stefanos Tsitsipas conquistou pela primeira vez um ATP 500, derrotando o canadense Felix Aliassime. Agora, ele volta ao top 10 da ATP (Foto: Ryan Lim/AFP)

Pelo caneco ele volta ao top 10 sendo o nono colocado a partir da próxima segunda-feira. Atualmente, o grego ocupava a 11ª colocação do ranking da ATP (Association of Tennis Professionals).

Como foi a partida de Tsitsipas x Aliassime em Dubai?

Tsitsipas teve uma atuação quase que perfeita. Aliassime teve 40 a 0 no 3 a 3, mas Tsitsipas batalhou, quebrou, dominou o final da parcial. Ele teve momentos de apuros salvando break-points no começo do segundo set, mas foi firme, se salvou e construiu chances a partir do meio da parcial, quebrando no oitavo game para concluir com autoridade no saque.