O jogo de Felipe Meligeni, 194º no ranking da ATP, contra o argentino Francisco Comesana, 86º, estava no segundo set, com 2 a 1 para o brasileiro na segunda parcial, quando foi interrompido por falta de luz natural na quadra por volta das 20h15. O árbitro Miguel Retamales Pena chamou os atletas para falar da situação. Ele queria jogar mais um game, mas Felipe foi contra, reclamando da escuridão. O duelo foi interrompido e deveria recomeçar na quadra 1 ao término do jogo de duplas entre Marcelo Zormann/Marcelo Demoliner contra os argentinos Tiago Tirante e roman Burruchaga.

Só que a organização do ATP de Santiago decidiu se antecipar e suspendeu toda a rodada do torneio pouco antes das 20h50, ao término do primeiro set na quadra central, com Federico Coria liderando por 6/1 contra Tomas Barrios, e ao término do primeiro set da dupla, com Marcelo Demoliner e Marcelo Zormann marcando 7/6 (8/6) contra os argentibos Roman Burruchaga e Thiago Tirante.

Apagão no Chile: ATP de Santiago é afetado (Foto: Javier Torres/AFP)

O toque de recolher ficou estabelecido até às 6h e o torneio deve prosseguir nesta quarta-feira.

Os apagões atingiram em cheio o ATP de Santiago, sobretudo no início da rodada, às 14h, e ao longo da tarde, com a transmissão caindo seguidamente, assim como o live score. O torneio estava rodando por conta de geradores e a capital chilena segue sem luz na noite desta terça.

Por volta das 21h um comunicado foi enviado pela organização do evento explicando a situação:

- Como torneio, estamos cientes da emergência que se desenvolve no país e do estado de exceção constitucional declarado pelo Governo, que entrará em vigor hoje, às 22h. Seguindo instruções das autoridades, suspendemos as partidas do ATP de Santiago e evacuamos o local sob rigorosas medidas de segurança. Em breve informaremos sobre a programação de amanhã.

Como estava a partida de Meligeni?

O primeiro set foi marcado por equilíbrio e chances perdidas dos dois lados, com Meligeni salvando um set point no 5/6, com bom ponto e smash definidor. Mas o brasileiro não foi bem no meio do tiebreak, perdendo no detalhe a parcial. Ele se irritou, bateu a raquete no banco, danificou o mesmo de forma leve e levou uma advertência do árbitro. Irritado, Felipe chamou o supervisor, reclamou, mas a decisão foi mantida.

Felipe Meligeni em Roland Garros (Foto: Reprodução)

No segundo set, os saques foram confirmados, com o brasileiro liderando por 2 a 1 até o juiz chamar os atletas para falar da troca de quadra. Ele queria jogar pelo menos mais um game, mas Meligeni não concordou e o duelo foi suspenso.