O Campeonato Pan-Americano e Oceania Sênior de judô começa nesta sexta-feira (25), no Chile. A competição reúne 24 países e 206 atletas dos dois continentes. O campeonato vai até domingo e terá presença de judocas que trouxeram medalhas para o Brasil, como Beatriz Souza, Rafaela Silva, Daniel Cargnin.

Na disputa de equipes, o Brasil vai direto às semifinais contra o Chile, anfitrião do evento. A competição é a primeira continental do Ciclo Olímpico dos jogos de Los Angeles, em 2028.

Bia Souza com medalha de Ouro nos Jogos de Paris (Foto: Luis Robayo / AFP)

Brasileiros destacados

Dentre os destques, está Beatriz Souza. A judoca conquistou a primeira medlaha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024. Rafaela Silva também estará no evento. Ela foi a primeira brasileira a ser campeã mundial de judô. Rafaela conquistou um ouro olímpico nas Olimpíadas do Rio, em 2016 e esteve na equipe que foi bronze nos jogos de Paris, em 2024. No masculino, Daniel Cargnin foi bronze nos jogos de Tóquio e em Paris.

(Foto: CBJ/Divulgação)

No Brasol, as transmissões acontecem na Judo TV e Panam Sports Channel, ambos são serviços de streaming gratuitos que exigem apenas uma conta na plataforma.

Agenda do Pan-Americano e Oceania de Judô Sênior 2025

SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL

Preliminares: 11h30

Finais: 17h

Brasileiros: Natasha Ferreira (48kg), Jéssica Pereira (52kg), Bianca Reis (57kg), Shirlen Nascimento (57kg), Nauana Silva (63kg), Rafaela Silva (63kg), Michel Augusto (60kg), Ronald Lima (66kg) e Daniel Cargnin (73kg)

SÁBADO, 26 DE ABRIL

Preliminares: 12h30

Finais: 17h

Brasileiros: Luana Carvalho (70kg), Beatriz Freitas (78kg), Beatriz Souza (+78kg), Gabriel Falcão (81kg), Luan Almeida (81kg), Giovani Ferreira (90kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

DOMINGO, 27/04

Disputa de equipes mistas

Preliminares: 11h

Finais: 13h

Brasileiros: