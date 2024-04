Surfistas brasileiros vivem situação complicada na WSL; veja ranking

Gabriel Medina em ação na última etapa da WSL (Foto: Aaron Hughes / WSL)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 11:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A temporada de 2024 da Liga Mundial de Surfe (WSL) não começou bem para os brasileiros. A etapa de Bells Beach, na Austrália, a quarta do ano, terminou com vitória do americano Cole Houshmand. O ranking atualizado traz Yago Dora como o melhor colocado do Brasil, mas o surfista é apenas o 16º do planeta.

A próxima etapa, a de Margaret River, também na Austrália, é a última antes do corte de meio temporada, que deixa apenas os 22 melhores surfistas na disputa pela vaga no WSL Finals. No momento, somente os brasileiros Yago Dora (16º), Ítalo Ferreira (18º) e Gabriel Medina (20°) se manteriam na competição. Samuel Pupo (25°), Miguel Pupo (26°), Caio Ibelli (29°) e Deivid Silva (32°) dependeriam de um desempenho excelente no próximo evento para entrarem na zona de classificação.

No ano passado, o país teve, além dos três melhores deste ano, Caio Ibelli, João Chianca e o atual bicampeão Filipe Toledo entre os "sobreviventes" ao corte. Vale lembrar que Chumbinho ainda não competiu na temporada por estar se recuperando do acidente sofrido no fim do ano passado. Filipinho, por sua vez, abandonou a disputa da WSL 2024 para cuidar da saúde mental.

Confira o top-10 da temporada abaixo.