LeBron James quebra o silêncio e fala se jogará com seu filho, Bronny James

03/04/2024

Lebron James falou, na última terça-feira (02), publicamente sobre o futuro de seu filho, Bronny James. O filho mais velho do astro atualmente está no basquete universitário, mas vive a expectativa de participar do draft da NBA. O jogador do Lakers deu pistas sobre o futuro do jovem da Universidade de South Carolina (USC).

- No final das contas, Bronny é seu próprio homem. Ele tem algumas decisões difíceis a tomar e, quando estiver pronto para tomar essas decisões, ele nos avisará. Mas, como família dele, vamos apoiar o que ele fizer - disse Lebron após a vitória do Lakers sobre o Toronto Raptors, na Scotiabank Arena, no Canadá.

As questões vieram à tona após a saída do técnico da USC, Andy Enfield, que assumiu uma vaga na SMU. Bronny ainda não confirmou as pretensões para a próxima temporada. O atleta acumula médias de 4.8 pontos, 2.8 rebotes e 2.1 assistências em 25 jogos nesta temporada.

Vale lembrar que o filho de LeBron retornou as quadras nesta temporada após sofrer uma parada cardíaca, no ano passado. A possibilidade de atuar ao lado de Bronny levantou vários questionamentos sobre do futuro de "King" James, que também não descarta uma aposentadoria.

No domingo (31), o astro do Lakers confirmou, após a vitória diante do Brooklyn Nets, que não sabe quando vai parar de jogar, mas que não deve demorar muito tempo para isso acontecer.

- Não muito tempo [sobre aposentadoria]. Não vai demorar muito. Estou do outro lado, obviamente, do morro. Não vou jogar mais 21 anos, isso é tempo para caramba. Mas não muito tempo. Não sei quando essa porta vai se fechar até quando vou me aposentar. Mas não tenho muito tempo - afirmou o camisa 23.

LeBron James fez sua estreia na NBA em 2003 e de lá para cá, se tornou o maior pontuador da história da liga. O astro acumula títulos pelo Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers.