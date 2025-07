Maior prova de triathlon da Europa terá etapa em Fortaleza

A cidade de Fortaleza recebe, pela primeira vez, o Challenge Family, maior circuito de triathlon da Europa e um dos maiores do mundo. A competição está marcada para o dia 31 de agosto (domingo), com largada e chegada na nova Avenida Beira-Mar.

A prova é composta por desafios do Half Distance: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, e reúne triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior.

O Challenge Family já realizou mais de 35 provas em 27 países diferentes, com mais de 75 mil atletas participantes. No Brasil, o circuito já passou por Florianópolis, Salvador, Brasília e Aracaju e, agora, Fortaleza. A etapa cearense contará com premiação total de US$ 15 mil, a ser distribuída entre os atletas profissionais, além de somar pontos para o ranking mundial da franquia.

Atleta brasileiro durante Challenge Family (Foto: Divulgação Challenge Family)

Ao longo da prova, os atletas vão passar por alguns pontos turísticos da cidade, como o Mercado dos Peixes, a Avenida Beira Mar e a Praia de Iracema. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: www.challenge-brazil.com/fortaleza.

Outros eventos da Challenge

Além da prova principal, o evento conta com o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado (30/08), com percurso de 7 km na Via Paisagística da Beira Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo (28 a 31).