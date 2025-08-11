Rebeca Andrade revela motivo de ‘quase’ aposentadoria na ginástica

Rebeca Andrade enfrentou momentos difíceis no esporte e quase encerrou a carreira nas Olimpíadas de Paris 2024. Após comemorar as medalhas da ginástica do Brasil, os torcedores brasileiros levaram um susto com o anúncio da possível aposentadoria da ginasta. Em conversa exclusiva com o Lance!, para a série especial "Legado de Paris", a maior medalhista olímpica relembrou a decisão de sua saída precoce do Time Brasil, além do motivo de ter permanecido.

continua após a publicidade

➡️ Flávia Saraiva ‘troca’ ginástica por outros esportes durante pausa

O talento de Rebeca Andrade trouxe muitas alegrias para os torcedores brasileiros que acompanharam as Olimpíadas do ano passado. A felicidade, porém, se tornou incerteza quando a saída da ginasta da Seleção Brasileira virou uma possibilidade.

As chances de desistência nunca foram escondidas por Rebeca, que externou esse desejo ainda em Paris. Em seu momento de reflexão, a ginasta explica que contou com o apoio de Francisco Porath, o treinador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística. Inclusive, foi Chico quem ajudou a brasileira a encontrar outra opção para o futuro, o que evitou a aposentadoria.

continua após a publicidade

— Eu pensei em encerrar minha carreira, sim, porque para mim eu já tinha realizado tudo. Tinha conquistado tudo: a medalha por equipe veio e as minhas medalhas individuais também vieram. Mas eu também vi que eu tinha outra possibilidade de seguir de outra forma assim que sentei e conversei com o Chico — disse.

➡️ Legado de Paris: Rebeca Andrade quer ser referência para além dos resultados

Essa conversa com o mentor resultou na saída de Rebeca Andrade do aparelho do solo nas competições, mesmo após a medalha de ouro. A motivação principal foi o enorme desgaste sofrido pela atleta, tanto física quanto mentalmente. Ela se mantém na disputa do salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave de equilíbrio.

continua após a publicidade

Com essa gestão de esforço, a atleta se vê capaz de suportar o alto nível da ginástica por mais tempo. Isso porque ela se vê como mais do que uma liderança técnica. Rebeca quer se prolongar como uma influência positiva no dia a dia do Time Brasil. Um papel que vai além do desempenho físico. Ainda no início do ciclo olímpico para Los Angeles 2028, a brasileira valoriza outros aspectos da preparação, além do físico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

"Legado de Paris" do Lance!

Esta segunda-feira, 11 de agosto, marca exato um ano desde a disputa das últimas Olimpíadas. O Lance! aproveita a data, a cerca de três anos dos Jogos de Los Angeles, para debater o momento olímpico brasileiro com quem é protagonista, o atleta.

A conversa exclusiva com Rebeca Andrade inicia uma sequência de entrevistas com medalhistas que brilharam há um ano. Na terça-feira (12), a convidada da série Legado de Paris será a judoca Bia Souza, que conquistou seu primeiro ouro olímpico.