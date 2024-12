Após mistério, Rebeca Andrade define futuro na carreira: ‘Mudou a minha cabeça’

Cuidar não só do corpo, como da mente. Rebeca Andrade, que renovou contrato com o Flamengo, falou, em coletiva nesta quinta-feira (5), sobre como o treinador Francisco Porath foi importante para que ela decidisse encarar mais um ciclo olímpico. Hoje com 25 anos, a brasileira trabalha com o técnico desde os seis.

— Poder sentar para conversar com o Chico (treinador) e perguntar: 'A gente tem plano B?'. Ele me respondeu que teríamos o B, C, D e todos os planos que eu quisesse ter. Essa conversa mudou a minha cabeça, porque depois das Olimpíadas eu estava muito cansada e com muitas dores — disse Rebeca.

A ginasta disputou este ano a terceira edição dos Jogos na carreira. Ela esteve presente nas Olimpíadas do Rio-2016, de Tóquio-2020 e de Paris-2024. Ao todo, a atleta conquistou seis medalhas olímpicas, sendo dois ouros, três pratas e um bronze, se tornandoa brasileira que mais vezes subiu ao pódio neste tipo de competição. No entanto, com o fim das Olimpíadas de Paris, Rebeca Andrade insistiu que era importante ter atenção de como o esporte de alto rendimento impacta tanto na saúde mental quanto na física

— Eu preciso cuidar do meu corpo, da minha mente e essa vai ser a prioridade para o próximo ano. Eu já estou me cuidando, mas isso vai aumentar, para que eu possa voltar da melhor maneira possível. Ele (Francisco Porath, treinador) me dá a segurança de que vamos ter todos os planos possíveis para que eu possa continuar vivendo o que eu amo. Então posso dizer que isso mudou tudo — completou.

Rebeca Andrade abraça Francisco Porath, seu treinador na Seleção Brasileira de Ginástica, nas Olimpíadas de Paris (Foto: Loic Venance/AFP)

Rebeca Andrade renova com Flamengo de olho em L.A 2028

Rebeca chegou ao Flamengo em 2011, quando ainda tinha 12 anos. Pelo clube carioca, a ginasta se tornou um dos principais nomes do esporte olímpico no Rubro-Negro e no Brasil. Aos 25 anos, a atleta renovou seu contrato por mais quatro anos. Com isso, a brasileira fará o ciclo para as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, no time da Gávea.