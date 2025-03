Personagem principal do Atlanta Hawks, Trae Young tem escrito seu nome não somente na franquia da Conferência Leste, mas também na NBA. Para se destacar entre os armadores draftados no século XXI, o jogador está no ritmo de bater 800 assistências em uma única temporada. Por sua vez, é válido destacar que, mesmo com a longevidade dentro das quadras, LeBron James passa longe da marca em questão.

Aos 26 anos, Trae Young "carrega nas costas" a tarefa de levar o Atlanta Hawks de volta aos playoffs da principal liga de basquete mundial. Nesta terça-feira (18), o armador foi fundamental na vitória de sua equipe diante do Charlotte Hornets por 102 a 134. Na ocasião, o craque marcou 31 pontos, oito assistências e 11 arremessos convertidos ao longo de 20 tentativas.

Como resultado do controle de bola, Young pode atingir 800 assistências ao longo da temporada regulamentar da NBA 2024/25, fator que somente Chris Paul, Deron Williams e Russell Westbrook conseguiram. Vale destacar que, na conta do jogador, já são seis vitórias acumuladas nos últimos nove jogos protagonizados pelo Hawks.

Trae Young em ação durante jogo entre Hawks e Hornets (Foto: Jacob Kupferman/Getty Images/AFP)

Trae Young como o melhor jogador do mundo?

Reconhecendo a importância de sua destreza para o andamento do planejamento do Hawks, Trae rasgou o verbo sobre suas expectativas para o futuro na NBA. Em sua visão de jogo, seria possível atingir o status de melhor jogador da NBA caso possuísse uma estatura maior. A declaração foi dada durante entrevista para o podcast "Million Dollaz Worth of Game".

- Se eu tivesse 6 pés e 8 polegadas (2,03 metros), sinto que seria o melhor jogador a jogar este jogo. Só por causa da minha mentalidade e da maneira como jogo, a inteligência que tenho neste jogo. Há muitas deficiências… É difícil. Estou jogando em um jogo de homens grandes - comentou Young, em tom de descontração.

Embora enxergue sua altura como um detalhe negativo, o armador tornou-se o pilar do Atlanta Hawks. Ao nível de recordação, foi por meio de sua interferência que a equipe da Geórgia conseguiu chegar às finais da Conferência Leste na temporada de 2021.