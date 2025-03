NBA: Ascensão de Gui Santos pode tirar espaço de veterano do Warriors

Em busca da vaga nos playoffs, o Golden State Warriors enfrenta mudanças em sua rotação de jogadores, principalmente com a chegada de Jimmy Butler e a ascensão de jovens talentos. Entre os "novatos", o brasileiro Gui Santos vem ganhando destaque no elenco de Steve Kerr nos últimos jogos do Warriors na NBA 2024/25. O momento crucial vivido pela franquia busca consolidar uma sólida estratégia para a reta final da temporada regular, o que pode tirar espaço de veterano.

A equipe vê a ascensão de Gui Santos, Quinten Post e o retorno de Jonathan Kuminga, além de Brandin Podziemski, que retorna de lesão para reforçar o Warriors. Diante da necessidade de ajustar a rotação, Steve Kerr expressou a complexidade das decisões a serem tomadas.

- A verdade é que eu queria manter todos nesse momento. Estamos jogando em um alto nível, e isso não se deve apenas a um ou dois jogadores, mas sim ao coletivo que tem funcionado muito bem. No entanto, sei que é provável que tenha que fazer isso. Afinal, a pós-temporada está chegando - afirmou Kerr.

A tendência de reduzir a rotação, antes e durante os playoffs, coloca Looney em uma posição delicada, apesar de sua atuação notável em jogos recentes. A estratégia de Kerr de iniciar os jogos com Draymond Green no garrafão, optando por uma formação small-ball, impacta diretamente seus minutos em quadra.

Na temporada, Kevon Looney acumula médias de 4,9 pontos, 6,5 rebotes e 1,7 assistência em 15,6 minutos por jogo, além de contar com um aproveitamento de 51.6% de seus arremessos. Assim, Looney enfrenta o desafio de manter sua relevância, principalmente com o destaque do também pivô Quinten Post. O novato tem 8,3 pontos, 3,9 rebotes e 1,5 assistências por noite.

A presença marcante de Gui Santos também pode interferir na permanência de Looney no time titular, já que o brasileiro tem forte poder defensivo. Conhecido por sua energia empolgante, o ala-pivô costuma garantir rebotes importantes para o Warriors.

Além dos desafios em quadra, Looney se encontra em um momento decisivo de sua carreira, ao estar no último ano de seu contrato atual, com um salário de US$8 milhões. A utilização do pivô na rotação da equipe e o desempenho nesta temporada poderão influenciar significativamente suas opções no free agency.