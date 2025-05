Brasil x Itália na Copa de Futebol de Areia: veja onde assistir

O Brasil volta à quadra, após a vitória na estreia da Copa do Mundo de Futebol de Areia, sobre El Salvador, por 3 a 1. A seleção enfrenta a Itália, neste domingo (4), às 12h (horário de Brasília) e vai em busca da liderança do Grupo D. A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os italianos venceram a Seleção de Omã por 7 a 4 e assumiram, parcialmente, a liderança do Grupo D. Em caso de vitória, o Brasil joga pelo empate na última rodada, para garantir a classificação. Vale lembrar que os dois melhores times de cada grupo, avançam para às quartas de final. Maior campeão e vencedor da última edição do torneio, o Brasil vai em busca do heptacampeonato na edição de Seychelles, no Leste da África.

Rodrigo comemora o primeiro gol do Brasil na Copa do Mundo de futebol de Areia (Foto: Alex Grimm - FIFA/FIFA via Getty Images)

Confira os Grupos e seleções na Copa do Mundo de Futebol de Areia:

Grupo A

Seicheles

Bielorrússia

Guatemala

Japão

Grupo B

Mauritânia

Irã

Portugal

Paraguai

Grupo C

Espanha

Senegal

Chile

Taiti

Grupo D

Brasil

El Salvador

Itália

Omã

Tudo sobre Brasil x Itália na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Itália

Grupos (D) — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: domingo, dia 4 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+