Torcedores do Tijuca sobre Ariele: 'Maior Upgrade'

O Sesc RJ Flamengo venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 sets a 0, na noite desta quinta-feira (6), em partida realizada na casa das adversárias. As parciais foram de 25/21, 25/20 e 26/24 no primeiro clássico carioca da temporada e o primeiro confronto entre os dois clubes na história da Superliga Feminina. O grande destaque do Tijuca de acordo com os torcedores foi a Ariele.

Na partida, válida pela quarta rodada da Superliga Feminina, a ponteira foi bastante comentada nas redes, devido a sua capacidade técnica. Torcedores repercutiram suas jogadas na partida, destacando seus momentos na quadra e desejando que Ariele jogasse pela seleção brasileira.

Ariele foi contribuiu com 21 pontos e 4 contra-ataques. Recebeu 32 saques, cometendo apenas um erro, com um aproveitamento de 28% de recepções positivas e 12% perfeitas. No ataque, a jogadora atacou 32 bolas, com apenas dois erros e sofrendo um bloqueio, resultando em um grande aproveitamento ofensivo de 56%. Além disso, a 8 do Tijuca sacou 14 vezes, com apenas dois erros, e registrou 11 cinco defesas.

Tijuca Tênis Clube contra o Sesc Flamengo pela Superliga Feminina (Foto: Thiago Mendes / CBV)

Como foi a partida?

O jogo começou equilibrado, com destaque para Simone Lee e Tainara, que impulsionaram o ataque rubro-negro. Pelo lado do Tijuca, Ivna e Ariele se destacaram na primeira parcial. Ivna marcou oito pontos e explorou bem o bloqueio adversário, mantendo o time próximo no placar, mesmo com alguns erros de recepção e saque da equipe.

Na segunda parcial, o Flamengo mostrou mais consistência e técnica. O Tijuca acumulou erros de saque e não conseguiu manter o ritmo. Simone Lee, em grande fase, fechou o set em 25/20 com um potente ataque.

No terceiro set, as tijucanas começaram melhor e chegaram a liderar o placar pela primeira vez, mas não sustentaram a vantagem. Tainara marcou dois aces consecutivos (os pontos 5 e 6 do Flamengo), e Ariele manteve o time da casa competitivo, somando sete pontos. Mesmo assim, o rubro-negro confirmou a vitória e encerrou a partida em três sets.

O Flamengo volta à quadra na sexta-feira (14), às 18h30 (de Brasília), contra o Brasília Vôlei, em casa. O confronto será válido pela quinta rodada da Superliga Feminina.