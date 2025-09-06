Torcedora relata experiência em jogo da NFL em São Paulo
Partida entre Chargers e Chiefs reuniu 47.627 pessoas na Neo Química Arena
De volta ao Brasil com o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na última sexta-feira (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, a NFL tem ganhado cada vez mais espaço no país. Para criar o clima de festa no evento, a organização apostou em ativações no estádio, além de atrações como as cantoras Ana Castela e Karol G, trazendo mais atenção do público. A reportagem do Lance! conversou com uma torcedora que compareceu ao jogo para entender como foi a experiência no evento.
O público total na partida foi de 47.627 pessoas, superando a marca da partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, em setembro do ano passado. Na ocasião, 47.236 pessoas acompanharam a partida, que marcou a estreia da NFL no Brasil. Fernanda, 30, aprovou a organização do evento deste ano, especialmente em relação ao acesso e sinalização.
— Achei o evento muito organizado, bastante seguro, bem sinalizado, todos os portões bem sinalizados, organização bem feita por setor, assento, sem nenhum perrengue nessa questão, foi muito legal. Existia bastante disponibilidade pra pegar comida, bebida, bastante vendedores ambulantes passando o tempo inteiro, então não tinha nenhum problema pra conseguir as coisas que você queria - contou.
O clima nas arquibancadas foi de diversão e toque brasileiro em um esporte tipicamente americano. Antes da partida, foi organizado um mosaico com os dizeres 'País do football', em oposição ao futebol, dominante no Brasil e chamado de 'soccer' nos Estados Unidos. No sistema de som, o sucesso 'Evidências', de Chitãozinho e Xororó, fez a torcida cantar. Apesar da festa, Fernanda destacou um ponto negativo no evento.
— Não consegui fazer nenhuma das ativações, eu vi que tinham alguns totens instalados com QR codes pra acessar aplicativo e colecionar alguns badges, mas eu achei bem complexo, tentei fazer ali na hora e não entendi, não tinha ninguém informando. Sofre isso ficou a desejar, não ganhei nenhum brinde, senti muita falta de poder levar alguma lembrancinha pra casa - disse.
Chargers vence Chiefs em noite de Justin Herbert
O Los Angeles Chargers venceu o Kansas City Chiefs por 27 a 21 nesta sexta-feira (5), na Neo Química Arena, na segunda edição do NFL São Paulo Game, no Brasil. O quarterback Justin Herbert foi o destaque da partida, com 318 jardas de passe e três touchwons; Patrick Mahomes terminou o jogo com 258 jardas aéreas, 57 jardas terrestres, um TD de passe e um corrido.
