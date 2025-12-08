Prêmio Brasil Olímpico: Treinadores do taekwondo e atletismo no topo

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou os vencedores do prêmio de Melhores Treinadores do Ano no prestigiado Prêmio Brasil Olímpico (PBO), e os holofotes se voltaram para Diego Guimarães Ribeiro, do Taekwondo, e Gianetti Oliveira Sena Bonfim, do Atletismo.

A cerimônia, que celebra os maiores feitos e talentos do esporte olímpico brasileiro na temporada de 2025, coroou o trabalho de excelência e dedicação desses dois técnicos que impulsionaram seus atletas a resultados históricos. É sempre um destaque no Prêmio Brasil Olímpico.

O técnico Diego Guimarães Ribeiro foi o grande nome da categoria de treinadores. Seu reconhecimento vem após conduzir o atleta Henrique Marques a uma performance espetacular em 2025, que incluiu o inédito ouro no Campeonato Mundial de Wuxi, na China, na categoria -80kg, e mais um título no Grand Prix Challenge de Bangkok.

Henrique Marques é campeão mundial de taekwondo 2025 (Foto: World Taekwondo)

Ouro Mundial: Levar Henrique Marques ao topo do pódio global é um marco para o taekwondo brasileiro.

Liderança no Ranking: O trabalho de Diego garantiu que seu atleta alcançasse o posto de número 1 do mundo na categoria, solidificando o Brasil como potência na modalidade.

A dedicação de Diego Guimarães no Taekwondo é a prova de que o esporte de combate nacional segue em forte evolução no cenário olímpico.

No atletismo, a premiação foi para Gianetti Oliveira Sena Bonfim, que já é uma figura consagrada no esporte e a grande responsável pela ascensão da Marcha Atlética no país. Seu impacto também é reconhecido no Prêmio Brasil Olímpico.

Conhecida como "Gia", a treinadora e mãe do marchador Caio Bonfim foi peça-chave para o ciclo de sucesso do filho em 2025, que culminou em:

Gianetti Bonfim, mãe de Caio Bonfim campeão da marcha atlética no Mundial de Atletismo no Japão, foi eleita a melhor treinadora do ano no Prêmio Brasil Olímpico (Foto: Jewel Samad/ AFP)

Ouro nos 20km: Medalha de ouro no Mundial de Atletismo de Tóquio.

Prata nos 35km: Mais uma medalha de prata no mesmo Mundial.