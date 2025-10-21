O placar centenário pode ter passado longe desta vez, mas o Flamengo voltou a vencer no segundo jogo da temporada regular do NBB 2025/26. Na estreia em casa, o Rubro-Negro derrotou o Unifacisa Basquete por 80 a 70 e se mantém no topo da tabela de classificação. O duelo, marcado por altos e baixos, contou com o poder ofensivo do armador Alexey Borges – o cestinha da partida –, pelo lado dos donos da casa, e do ala Antônia Ferreira, no time da Paraíba.

Destaque do Flamengo na última temporada, Alexey brilhou nos últimos períodos e liderou o ataque da equipe, registrando 19 pontos. O armador ainda contribuiu com três rebotes e oito assistências. Do outro lado, Antônio foi o maior pontuador do Unifacisa, com 14 pontos, cinco rebotes e duas assistências. O ala empatou na "artilhada" com Markeith Cummings, do Rubro-Negro.

Como foi o jogo entre Flamengo e Unifacisa?

Os primeiros pontos podem ter sido do Unifacisa, mas não demorou para o Flamengo abrir seis pontos vantagem no placar. A forte defesa dos visitantes encaixou, e o Rubro-Negro parou de pontuar, enquanto mantinha controle do ataque dos adversários. Em busca de uma nova abordagem, o técnico Sergio Hernandes decidiu substituir toda o quinteto titular. Do outro lado, a equipe da Paraíba mesclava os iniciais com jogadores do banco de reservas, com destaque para Kendall Anthony foi o cestinha do período. Apesar disso, o Flamengo levou a parcial por 19 a 16.

Assim como no quarto anterior, os visitantes começaram na frente, e a virada aconteceu nos primeiro minuto, mas o Flamengo respondeu duas bolas de três de Kayo para voltar a frente. Melvin Johnson busca, então, a área pintada para manter o Unifacisa na disputa, que continuava acirrada. Embora a atividade continuava intensa nos dois lados da quadra, as bolas pararam de cair para o Rubro-Negro, que converteu apenas um ponto nos últimos quatros minutos. A parcial foi do Unifacisa, mas o Flamengo continuava na frente por 35 a 33.

A volta do intervalo ficou marcada pelo sólido ataque do Unifacisa, que contava com forte infiltrações e uma bola certeira do perímetro para Antônio. O Flamengo respondia com Alexey Borges e Cummings. Na segunda parte do período, uma rápida sequência dos visitantes colocou o placar a seu favor, o que logo foi revertido por Wesley com duas cestas à distância. Para abrir vantagem no duelo, Alexey acertou uma bola do meio da quadra no apitar do relógio. O placar era de 58 a 50 ao fim do terceiro quarto.

Diferente dos períodos anteriores, foi o Flamengo o responsável por abrir o placar do quarto final. Nem o dia frio no Rio de Janeiro parou os ataques de ambas as equipes nos 10 minutos finais de jogo, com destaque para o forte aproveitamento no perímetro para o Unifacisa. Foi, no entanto, uma cesta de três de Gui Deodato que fez os visitantes pedirem tempo – com pouco menos de 4 minutos para o fim, e nove pontos de vantagem para o Rubro-Negro. A diferença foi bem administrada pelos donos da casa até o apito final, com placar por 80 a 70, que marca a segundo vitória do Flamengo no NBB 2025/26.

