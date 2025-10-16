Guia NBB 2025/26: programação, novidades e destaques

A temporada 2025/26 do NBB começa neste sábado (17), e as equipes já estão prontas para brigar pelo maior título do basquete brasileiro. Neste Guia, o Lance! separou tudo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.

Equipes do NBB

Pela primeira vez na história, o NBB terá 20 equipes representando oito estados diferentes, com o Basket Osasco e o Cruzeiro Basquete como novidades. As 16 melhores campanhas avançam para os playoffs, e as duas piores são rebaixadas para a Liga Ouro, que funciona como uma Série B, e o campeão desta liga garante o acesso para a próxima temporada do NBB.

Basket Osasco (SP)

(SP) Bauru Basket (SP)

(SP) Botafogo (RJ)

(RJ) CAIXA/Brasília Basquete (DF)

(DF) Caxias Basquete (RS)

(RS) Corinthians (SP)

(SP) Cruzeiro (MG)

(MG) Fortaleza Basquete Cearense (CE)

(CE) Flamengo (RJ)

(RJ) KTO Minas (MG)

(MG) Desk Manager Mogi (SP)

(SP) Pato Basquete (PR)

(PR) Paulistano/CORPe (SP)

(SP) Pinheiros (SP)

(SP) Rio Claro (SP)

(SP) Mr. Moo São José (SP)

(SP) Sesi Franca (SP)

(SP) CEISC/União Corinthians (RS)

(RS) Unifacisa (PB)

(PB) Vasco da Gama (RJ)

Calendário do NBB

A temporada regular do NBB começa neste sábado (18) e vai até meados de abril do ano que vem, com jogos realizados em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Os playoffs começam assim que a fase classificatória termina.

Além da liga principal, a Copa Super 8 vai movimentar o calendário, com os oito melhores do primeiro turno jogando partidas eliminatórias em jogo único. O campeão conquista uma vaga na próxima edição da Basketball Champions League Americas.

Jogos deste fim de semana (18 e 19)

Vasco da Gama x Basquete Cearense - sábado, às 16h (de Brasília)

Cruzeiro x São José - sábado, às 16h (de Brasília)

Bauru x Flamengo - sábado, às 17h (de Brasília)

Rio Claro x Pinheiros - sábado, às 18h (de Brasília)

Minas x Corinthians - sábado, às 18h (de Brasília)

Basket Osasco x Franca - domingo, às 15h (de Brasília)

Flamengo disputa última partida da fase de grupos do torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires)

Novidades e pricipais destaques

As principais novidades para esta temporada são o número de equipes e os dois rebaixamentos com uma vaga de acesso. Além disso, a liga fechou acordo com a N Sports para a transmissão da temporada que está para começar. Mais especificamente, o canal terá direito a 18 partidas da fase regular do torneio, que serão exibidas ao vivo na TV por assinatura, no streaming e no canal da empresa no Youtube.

Assim, os fãs de basquete poderão acompanhar mais de perto seus atletas favoritos na competição. Na temporada passada, o americano Dontrell Brite bateu recorde de prêmios individuais ao vencer o MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha da liga. Apesar de se destacar, o jogador deixou o Bauru Basket na última temporada e foi atuar no México.

O armador do Flamengo, Alexey Borges, levou a equipe rubro-negra até as semifinais na temporada passada e foi destaque na Copa Intercontinental, disputada em setembro. O pivô de 20 anos Wini Silva, do Minas, foi o destaque jovem ano passado e busca se consolidar ainda mais dentro do garrafão.

Maiores campeões do NBB

O SESI Franca venceu os últimos quatro títulos do NBB, mas ainda fica atrás do Flamengo no recorde de títulos.