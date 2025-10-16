Guia NBB 2025/26: programação, novidades e destaques
A 18ª temporada do NBB terá o maior número de participantes na história
- Matéria
- Mais Notícias
A temporada 2025/26 do NBB começa neste sábado (17), e as equipes já estão prontas para brigar pelo maior título do basquete brasileiro. Neste Guia, o Lance! separou tudo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.
➡️ O que esperar? Jogadores do Flamengo e Corinthians projetam temporada do NBB
Equipes do NBB
Pela primeira vez na história, o NBB terá 20 equipes representando oito estados diferentes, com o Basket Osasco e o Cruzeiro Basquete como novidades. As 16 melhores campanhas avançam para os playoffs, e as duas piores são rebaixadas para a Liga Ouro, que funciona como uma Série B, e o campeão desta liga garante o acesso para a próxima temporada do NBB.
- Basket Osasco (SP)
- Bauru Basket (SP)
- Botafogo (RJ)
- CAIXA/Brasília Basquete (DF)
- Caxias Basquete (RS)
- Corinthians (SP)
- Cruzeiro (MG)
- Fortaleza Basquete Cearense (CE)
- Flamengo (RJ)
- KTO Minas (MG)
- Desk Manager Mogi (SP)
- Pato Basquete (PR)
- Paulistano/CORPe (SP)
- Pinheiros (SP)
- Rio Claro (SP)
- Mr. Moo São José (SP)
- Sesi Franca (SP)
- CEISC/União Corinthians (RS)
- Unifacisa (PB)
- Vasco da Gama (RJ)
Calendário do NBB
A temporada regular do NBB começa neste sábado (18) e vai até meados de abril do ano que vem, com jogos realizados em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Os playoffs começam assim que a fase classificatória termina.
Além da liga principal, a Copa Super 8 vai movimentar o calendário, com os oito melhores do primeiro turno jogando partidas eliminatórias em jogo único. O campeão conquista uma vaga na próxima edição da Basketball Champions League Americas.
Jogos deste fim de semana (18 e 19)
- Vasco da Gama x Basquete Cearense - sábado, às 16h (de Brasília)
- Cruzeiro x São José - sábado, às 16h (de Brasília)
- Bauru x Flamengo - sábado, às 17h (de Brasília)
- Rio Claro x Pinheiros - sábado, às 18h (de Brasília)
- Minas x Corinthians - sábado, às 18h (de Brasília)
- Basket Osasco x Franca - domingo, às 15h (de Brasília)
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Novidades e pricipais destaques
As principais novidades para esta temporada são o número de equipes e os dois rebaixamentos com uma vaga de acesso. Além disso, a liga fechou acordo com a N Sports para a transmissão da temporada que está para começar. Mais especificamente, o canal terá direito a 18 partidas da fase regular do torneio, que serão exibidas ao vivo na TV por assinatura, no streaming e no canal da empresa no Youtube.
Assim, os fãs de basquete poderão acompanhar mais de perto seus atletas favoritos na competição. Na temporada passada, o americano Dontrell Brite bateu recorde de prêmios individuais ao vencer o MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha da liga. Apesar de se destacar, o jogador deixou o Bauru Basket na última temporada e foi atuar no México.
O armador do Flamengo, Alexey Borges, levou a equipe rubro-negra até as semifinais na temporada passada e foi destaque na Copa Intercontinental, disputada em setembro. O pivô de 20 anos Wini Silva, do Minas, foi o destaque jovem ano passado e busca se consolidar ainda mais dentro do garrafão.
➡️ Campeão do NBB aponta pricipais rivais: ‘Muitos surpreendem’
Maiores campeões do NBB
O SESI Franca venceu os últimos quatro títulos do NBB, mas ainda fica atrás do Flamengo no recorde de títulos.
- Flamengo - 7 títulos (2008–09, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19 e 2020–21)
- Sesi Franca - 4 títulos (2021–22, 2022–23, 2023–24 e 2024–25)
- Lobos Brasília - 3 títulos (2009–10, 2010–11 e 2011–12)
- Bauru Basket - 1 título (2016–17)
- Paulistano/CORPe - 1 título (2017–18)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias