Guia NBB 2025/26: programação, novidades e destaques

A 18ª temporada do NBB terá o maior número de participantes na história

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 16/10/2025
12:00
Atualizado há 2 minutos
Flamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires/LNB)
imagem cameraFlamengo contra Pato Basquete no torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires/LNB)
A temporada 2025/26 do NBB começa neste sábado (17), e as equipes já estão prontas para brigar pelo maior título do basquete brasileiro. Neste Guia, o Lance! separou tudo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.

Equipes do NBB

Pela primeira vez na história, o NBB terá 20 equipes representando oito estados diferentes, com o Basket Osasco e o Cruzeiro Basquete como novidades. As 16 melhores campanhas avançam para os playoffs, e as duas piores são rebaixadas para a Liga Ouro, que funciona como uma Série B, e o campeão desta liga garante o acesso para a próxima temporada do NBB.

  • Basket Osasco (SP)
  • Bauru Basket (SP)
  • Botafogo (RJ)
  • CAIXA/Brasília Basquete (DF)
  • Caxias Basquete (RS)
  • Corinthians (SP)
  • Cruzeiro (MG)
  • Fortaleza Basquete Cearense (CE)
  • Flamengo (RJ)
  • KTO Minas (MG)
  • Desk Manager Mogi (SP)
  • Pato Basquete (PR)
  • Paulistano/CORPe (SP)
  • Pinheiros (SP)
  • Rio Claro (SP)
  • Mr. Moo São José (SP)
  • Sesi Franca (SP)
  • CEISC/União Corinthians (RS)
  • Unifacisa (PB)
  • Vasco da Gama (RJ)

Calendário do NBB

A temporada regular do NBB começa neste sábado (18) e vai até meados de abril do ano que vem, com jogos realizados em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Os playoffs começam assim que a fase classificatória termina.

Além da liga principal, a Copa Super 8 vai movimentar o calendário, com os oito melhores do primeiro turno jogando partidas eliminatórias em jogo único. O campeão conquista uma vaga na próxima edição da Basketball Champions League Americas.

Jogos deste fim de semana (18 e 19)

  • Vasco da Gama x Basquete Cearense - sábado, às 16h (de Brasília)
  • Cruzeiro x São José - sábado, às 16h (de Brasília)
  • Bauru x Flamengo - sábado, às 17h (de Brasília)
  • Rio Claro x Pinheiros - sábado, às 18h (de Brasília)
  • Minas x Corinthians - sábado, às 18h (de Brasília)
  • Basket Osasco x Franca - domingo, às 15h (de Brasília)

Flamengo disputa última partida da fase de grupos do torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires)
Flamengo disputa última partida da fase de grupos do torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires)

Novidades e pricipais destaques

As principais novidades para esta temporada são o número de equipes e os dois rebaixamentos com uma vaga de acesso. Além disso, a liga fechou acordo com a N Sports para a transmissão da temporada que está para começar. Mais especificamente, o canal terá direito a 18 partidas da fase regular do torneio, que serão exibidas ao vivo na TV por assinatura, no streaming e no canal da empresa no Youtube.

Assim, os fãs de basquete poderão acompanhar mais de perto seus atletas favoritos na competição. Na temporada passada, o americano Dontrell Brite bateu recorde de prêmios individuais ao vencer o MVP, melhor armador, melhor defensor e cestinha da liga. Apesar de se destacar, o jogador deixou o Bauru Basket na última temporada e foi atuar no México.

O armador do Flamengo, Alexey Borges, levou a equipe rubro-negra até as semifinais na temporada passada e foi destaque na Copa Intercontinental, disputada em setembro. O pivô de 20 anos Wini Silva, do Minas, foi o destaque jovem ano passado e busca se consolidar ainda mais dentro do garrafão.

Maiores campeões do NBB

O SESI Franca venceu os últimos quatro títulos do NBB, mas ainda fica atrás do Flamengo no recorde de títulos.

  1. Flamengo - 7 títulos (2008–09, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19 e 2020–21)
  2. Sesi Franca - 4 títulos (2021–22, 2022–23, 2023–24 e 2024–25)
  3. Lobos Brasília - 3 títulos (2009–10, 2010–11 e 2011–12)
  4. Bauru Basket - 1 título (2016–17)
  5. Paulistano/CORPe - 1 título (2017–18)

