Com a inclusão histórica do Flag Football nas Olimpíadas de 2028, em Los Angeles, a possibilidade de ver Tom Brady lançando bolas novamente se tornou real. Isso porque, além de jogadores da liga em atividade, a competição pode contar com lendas já aposentadas que ainda têm interesse em defender as cores dos Estados Unidos, em campo.

Mesmo aposentado desde 2023, o maior Quarterback da história da NFL nunca deixou de ser uma figura ativa no mundo do futebol americano – e agora pode ganhar uma nova missão: ser o rosto da estreia olímpica do Flag Football pelo time dos Estados Unidos.

A NFL já confirmou que vai permitir a participação de seus atletas, mas a formação oficial da equipe americana ainda depende de acordos com a NFLPA (associação de jogadores), o Comitê Olímpico Internacional (COI) e outras entidades. Enquanto isso, especulações passaram a ser fomentadas dentro da imprensa norte-americana.

Tom Brady nas Olimpíadas de 2028?

É uma ideia que começou como brincadeira entre fãs e tomou corpo nas redes sociais. A presença de Tom Brady traria não apenas a liderança e inteligência tática que o tornaram sete vezes campeão do Super Bowl, mas também um impacto global de visibilidade para o esporte.

Em entrevista recente, o ex-Quarterback admitiu que a ideia é "divertida" e "honrosamente tentadora". Aos 50 anos em 2028, ele ainda é visto por muitos como um nome competitivo – principalmente em uma modalidade sem contato físico como o Flag Football, que valoriza precisão, leitura de jogo e agilidade mental. E o cenário seria perfeito para Brady auxiliar os mais jovens do elenco.

Outras lendas da NFL também são cotadas

Além de Tom Brady, diversos ex-jogadores estão entre os favoritos para compor o elenco americano. A versatilidade, a experiência e o condicionamento físico desses atletas os colocam como candidatos naturais para a primeira seleção olímpica da história do Flag Football. Confira alguns dos nomes:

Travis Kelce: Um dos Tight Ends mais talentosos da história da NFL, com boas rotas e mãos confiáveis, além de ter um tamanho que pode ser utilizado como vantagem, é um jogador que estará com 38 anos durante as Olimpíadas de Los Angeles. E por 2025 ser, provavelmente, seu último ano na maior liga de futebol americano do planeta antes de aposentar, pode ser um possível nome para o time EUA.

Tyreek Hill: Outro grande recebedor, Tyreek Hill estará com 34 anos durante as Olimpíadas. Este, não se sabe se estará ou não ainda na NFL. Mas é um jogador extremamente ágil e que pode fazer a diferença na competição para conquistar o ouro.

Russell Wilson: Atualmente com 36 anos de idade, Wilson terá 39 anos durante as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. É um Quarterback que pode ser exemplo para os mais jovens do elenco do time norte-americano e, claro, sua precisão e braço forte para lançar bolas deve ser um diferencial.

A possível convocação de Tom Brady e outros veteranos também levanta debates sobre o formato da equipe: ela será focada em nomes midiáticos ou na formação mais competitiva possível Independentemente da resposta, a presença desses atletas tende a colocar o Flag Football no centro da atenção mundial em 2028.

Enquanto ainda são aguardadas definições oficiais, a simples possibilidade de ver Tom Brady nas Olimpíadas de 2028 já causa euforia para os amantes de NFL. E, se depender da empolgação do público e da estratégia de marketing da equipe nacional norte-americana, o maior jogador que já passou por um campo de futebol americano pode, sim, voltar a lançar seus passes precisos e, quem sabe, garantir o único título que ainda não tem: a medalha de ouro.