Foram reveladas, nesta segunda-feira (14), as tochas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, em evento simultâneo realizado em Milão, na Itália, e em Osaka, no Japão. Com o nome de “Essential”, apresentam design minimalista, focado na sustentabilidade.

Projetadas pelo arquiteto italiano Carlo Ratti, as tochas são feitas em alumínio reciclável, contam com um sistema que permite serem recarregadas dez vezes, e funcionarão com bio-GLP, um combustível produzido a partir de matérias primas renováveis.

Cada tocha pesa aproximadamente 1060 gramas, descontado o cilindro de combustível, na cor azul para os Jogos Olímpicos e bronze para os Jogos Paralímpicos. O acendimento da chama acontecerá no dia 25 de novembro, na Grécia, e a tocha chegará a Roma em 4 de dezembro para dar início ao revezamento pela Itália, passando por Agrigento, Pompeia e Veneza, até chegar à sede Milão.

Os Jogos de Milão-Cortina 2026

A abertura dos Jogos de Inverno acontecerá no dia 6 de fevereiro de 2026, no estádio San Siro. Os Jogos Olímpicos estão marcados para o período de 6 a 22 de fevereiro, enquanto os Jogos Paralímpicos acontecem de 6 a 15 de março de 2026. A cidade de Milão será o palco da cerimônia de abertura e de eventos como hóquei no gelo e patinação artística, enquanto Cortina d’Ampezzo sediará as competições de esqui e outros eventos alpinos.

Os Jogos de Milão-Cortina terão a participação de 3500 atletas de 93 países, com 195 eventos de medalha em 16 modalidades olímpicas e seis paralímpicas. A principal novidade da edição de 2026 será a inclusão do esqui-alpinismo como esporte olímpico oficial, que contará com três eventos: uma corrida de velocidade masculina, uma feminina, e um evento de revezamento misto.