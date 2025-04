Com o fim da temporada regular, o Torneio Play-In da NBA está de volta, entre os dias 15 e 17 de abril, quando serão definidas as últimas vagas dos playoffs. Nesta terça-feira (15), os jogos de repescagem se iniciam para definir os classificados para o mata-mata, que ocupada o seed 7 em cada conferência. A seguir, na quinta-feira (17), o último lugar da pós-temporada será preenchido. O Lance! explica tudo.

Como funciona o torneio Play-In?

O formato é o mesmo mantido pela NBA nos últimos anos. Antes do início da fase de mata-mata principal, quatro equipes de cada conferência têm a oportunidade de brigar pelas duas últimas vagas dos playoffs. Neste "torneio de repescagem", os times disputam em jogo eliminatório único.

Assim, o sétimo colocado enfrentará o oitavo, e o nono encara o décimo. O vencedor do primeiro confronto da fase avança, enquanto o perdedor ainda terá mais uma chance diante de quem vencer o outro duelo. Por fim, quem perder no jogo entre nono e décimo está fora.

Quais os times classificados?

Após um final de temporada regular agitado, principalmente na Conferência Oeste, oito times garantiram a classificação no torneio de repescagem na NBA 2024/25. Confira todas as equipes classificadas abaixo:

No Play-In da Conferência Leste, Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam, e o vencedor pega o perdedor de Orlando Magic x Atlanta Hawks. Quem vencer a partida entre Orlando Magic x Atlanta Hawks vai direto para os playoffs enfrentar o Boston Celtics.

No Oeste, o Sacramento Kings duela com o Dallas Mavericks, e o Golden Statate Warriors encara o Memphis Grizzlies. O derrotado entre Warriors x Memphis enfrenta o vencedor de Kings x Mavericks. No fim, avança para os playoffs quem levar a melhor nessa sequência do play-in da NBA.

Programação completa do Play-In da NBA 2024/25

Terça-feira, 15 de abril

Orlando Magic (Leste 7) x Atlanta Hawks (Leste 8) - 20h30 (de Brasília) Golden State Warriors (Oeste 7) x Memphis Grizzlies (Oeste 8) - 23h (de Brasília)

Quarta-feira, 16 de abril

Chicago Bulls (Leste 9) x Miami Heat (Leste 10) - 20h30 (de Brasília)

Sacramento Kings (Oeste 9) x Dallas Mavericks (Oeste 10) - 23h (de Brasília)

Quinta-feira, 17 de abril

Perdedor do Leste 7/8 x Vencedor do Leste 9/10 - a definir

Perdedor do Oeste 7/8 x Vencedor do Oeste 9/10 - a definir

Todos os jogos poderão ser acompanhados no Brasil. No primeiro dia de disputa, a Prime Video é a responsável por transmitir e, no dia seguinte, a ESPN conta com os direitos de transmissão. Além disso, a plataforma da NBA League Pass exibirá todos os confrontos do Play-In da NBA 2024/25.

