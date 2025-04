Astro do UFC impõe Belo como condição para Dana White ir em casamento

Em clima de festa, após finalizar Bryce Mitchell no UFC 314 e conquistar a sua quinta vitória dentro da organização, Jean Silva fez um pedido inusitado a Dana White. O lutador condicionou o convite para o ‘chefão’ ser padrinho de seu casamento a um investimento específico: bancar um show exclusivo do cantor Belo na cerimônia religiosa.

Dana White recebeu o convite durante a coletiva de imprensa, do card realizado no último sábado (12). A resposta do presidente do Ultimate veio em um tom bem-humorado e gerou risadas em todos os presentes no local.

- Calma aí, espera um minuto. Ele quer se casar com a parceira dele em uma igreja, e eu sou o padrinho se eu pagar por isso? Vou precisar de mais informações. Mas eu, provavelmente, estou dentro - respondeu Dana White.

Jean Silva demonstra preocupação com rival: ‘Rezem pelo Bryce Mitchell’

Casamento de Jean Silva

O desejo de Jean Silva por uma cerimônia religiosa foi divulgado por ele mesmo antes do UFC 314. O brasileiro afirmou que o casamento na igreja com sua parceira, Carolina de Castro, é o seu maior sonho e revelou que planeja gastar cerca de R$ 1 milhão no evento.

Atualmente, Jean Silva é um dos lutadores mais queridos pela organização. Sean Shelby, um dos principais matchmakers do UFC, é entusiasta declarado do brasileiro, e Dana White já o definiu como ‘fascinante’ e ‘maluco’ — elogios raros em seu vocabulário.

