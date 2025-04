NBA House 2025 abre venda de ingressos; saiba valores e onde comprar

A NBA anunciou nesta segunda-feira (14) o início das vendas para os ingressos da NBA House 2025. Operada e promovida pela TM1, a casa mais aguardada pelos fãs da liga ocupará o Parque Villa-Lobos de quinta-feira, 5 de junho, a domingo, 22 de junho.

Após um período de pré-venda exclusivo para clientes XP, o público geral pode garantir seu ingresso pelo site www.nbahouse.com.br, com entradas a partir de R$ 42,50.

Existem diferentes tipos de ingressos disponíveis. Os Game Nights, nas categorias Lounge, Arquibancada e Pista, que dão direito a entrada para assistir às finais da NBA no local, e o ingresso Fan Day, que oferece acesso a atividades imersivas para os fãs durante os horários sem jogos, incluindo:

Apresentações musicais ao vivo;

Uma loja oficial com produtos exclusivos;

Quadra ao ar livre com opções especiais de comida e bebida;

Participação especial de celebridades e personalidades da NBA.

NBA House abre venda dos ingressos para edição de 2025 (Foto: Divulgação)

A edição 2025 da NBA House terá patrocínio de Budweiser, Emirates, Hellmann’s, Sadia, Sportingbet e XP. A ESPN será a parceira de mídia, enquanto a TM1 será promotora oficial do evento, que conta com o apoio da SP Turis e vendas através da Ticketmaster.

Onde assistir os jogos da NBA

Os playoffs da NBA terão transmissão no Brasil pela Amazon Prime Video, Disney+, ESPN, canal da NBA Brasil no YouTube e NBA League Pass – o serviço premium de assinatura para jogos ao vivo, disponível via NBA App.

Quais franquias se classificaram para os playoffs?

Os jogos dos playoffs da Conferência Oeste da NBA já definidos são Nuggets x Clippers e Lakers x Wolves. No play-in, o Sacramento Kings enfrenta o Dallas Mavericks e o Golden Statate Warriors duela com o Memphis Grizzlies. Quem perder a partida entre Warriors x Memphis enfrenta o vencedor de Kings x Mavericks. Quem vencer o duelo vai direto para o playoff, enfrentando o Houston Rockets.

Na Conferência Leste, os jogos são: New York Knicks x Detroit Pistons e Indiana Pacers x Milwaukee Bucks. No play-in, Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentam, e o vencedor pega o perdedor de Orlando Magic x Atlanta Hawks. Quem vencer a partida entre Orlando Magic x Atlanta Hawks vai direto para os playoffs, enfrentando o Boston Cetics.