Título da Supercopa aproxima Filipe Ferraz de marca histórica com o Cruzeiro

Aos 45 anos, o treinador Filipe Ferraz é um dos maiores símbolos da ascensão e hegemonia do Cruzeiro no cenário do vôlei. No comando técnico da equipe desde a temporada 2021/2022, após sua aposentadoria como atleta, ele alcançou, com a conquista da Supercopa de Vôlei, no último domingo (19), seu 59º título com o time mineiro, somando as taças como jogador e treinador.

Filipe atuou como ponteiro do Cruzeiro por 11 anos. Desde sua chegada ao time, na temporada 2010/2011, conquistou 36 títulos, incluindo três edições do Mundial (2016, 2015 e 2013), seis da Superliga (2017/18, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14 e 2011/12), e sete do Sul-Americano (2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 e 2012). Em sua quinta temporada na nova função, o treinador participou da conquista de mais 18 taças à beira da quadra.

O oposto Wallace e o técnico Filipe Ferraz com a taça da Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ Sada Cruzeiro)

Em busca da consistência

O início da temporada 2025/2026 do Cruzeiro, último campeão da Superliga, tem sido perfeito. Além da conquista da Supercopa de Vôlei, a equipe garantiu, há uma semana, o 16º título do Campeonato Mineiro, também com vitória sobre o rival Minas na decisão. Após a final da Supercopa, disputada em Campo Grande, Filipe Ferraz destacou que tem cobrado consistência de seu elenco.

— Coroar dois títulos no início da temporada é impressionante, essa equipe não se cansa de vencer, continua buscando o seu melhor a cada dia, as estrelas são esses atletas que fizeram um belo espetáculo. Nós impusemos o nosso ritmo, a gente colocou o nosso saque e a nossa consistência, que é o que eu tô sempre pedindo pra eles - avaliou.

Filipe Ferraz e os atletas do Cruzeiro não terão muito tempo para comemorar a conquista, já que o início da Superliga 2025/2026 acontece nesta semana. A equipe celeste estreia nesta terça-feira (21), quando enfrenta o JF Vôlei, que garantiu o acesso à elite via Superliga B.

