menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Onde foram as renovadoras férias de Lando Norris da F1?

Piloto foi à destino paradisíaco

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
04:00
Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraLando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lando Norris se tornou campeão mundial da Fórmula 1 (F1) neste domingo (7). O piloto vinha em um momento ruim na metade da temporada, mas voltou com tudo após o recesso de verão, realizado pela categoria no mês de agosto. O Lance! te mostra onde foram as férias do britânico.

continua após a publicidade

Relacionadas

Segundo flagras, o piloto teria passado a primeira parte das férias com a namorada Margarida Corceiro em Ibiza, arquipélago paradisíaco na Espanha, no Mar Mediterrâneo. O piloto costuma sempre passar alguma parte das férias na região nobre.

Após as férias, o piloto passou a figurar entre os vencedores e pole positions das etapas da F1. Em contrapartida, Piastri começou a decair e deixou caminho aberto para o Britânico, que levou o título com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen, vice-campeão.

continua após a publicidade
O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Lando Norris é campeão da F1

Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.

🔔 Com grupos definidos, simule o caminho do Brasil para o título!
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

continua após a publicidade

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias