Onde foram as renovadoras férias de Lando Norris da F1?
Piloto foi à destino paradisíaco
Lando Norris se tornou campeão mundial da Fórmula 1 (F1) neste domingo (7). O piloto vinha em um momento ruim na metade da temporada, mas voltou com tudo após o recesso de verão, realizado pela categoria no mês de agosto. O Lance! te mostra onde foram as férias do britânico.
Segundo flagras, o piloto teria passado a primeira parte das férias com a namorada Margarida Corceiro em Ibiza, arquipélago paradisíaco na Espanha, no Mar Mediterrâneo. O piloto costuma sempre passar alguma parte das férias na região nobre.
Após as férias, o piloto passou a figurar entre os vencedores e pole positions das etapas da F1. Em contrapartida, Piastri começou a decair e deixou caminho aberto para o Britânico, que levou o título com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen, vice-campeão.
Lando Norris é campeão da F1
Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.
Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.
