F1 anuncia parceria com Hot Wheels e lança miniatura dos carros

A Fórmula 1 anunciou a nova coleção de Hot Wheels da categoria, nesta sexta-feira (24), em suas redes sociais. Os carros, baseados nas pinturas de 2024, serão produzidos em escala 1:64. As peças podem ser vendidas separadamente ou em pacotes com cinco carrinhos. As miniaturas serão lançadas mundialmente ao longo de 2025.

Segundo a nota oficial da Fórmula 1, os carros fazem parte das linhas Hot Wheels Basics , que contará com um design mais simples e menos detalhes e Premium , que garantirá um maior realismo à miniatura. Na última categoria citada, a organização promete apresentar uma “carroceria e chassi metálicos, pinturas autênticas das equipes, números dos pilotos e pneus Pirelli”.

Ao todo, oito equipes terão os carros na coleção. Apenas Aston Martin e Ferrari ficaram de fora da parceria com a marca.

Além dos carrinhos, a parceria garante a produção de pistas de Hot Wheels (Foto: Divulgação)

A coleção não se resume apenas aos carrinhos. Somando a isso, a Mattel irá lançar dois conjuntos de pistas temáticas da Fórmula 1: a Sprint Circuit e a Sprint Race. A Fórmula 1 também alegou que, como parte da parceria, a marca estará presente em alguns fins de semana de corrida em 2025 para realizar ativações com os fãs.

